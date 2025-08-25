社論》民進黨政府的嚴酷挑戰

二波罷免再度失敗，賴總統的人事與政策調整能否力挽狂瀾，值得期待但亦令人憂心。（資料照）

大罷免第二波七名藍委罷免案又遭否決，兩波罷免，總共三十一名藍委與新竹市長高虹安罷免案全遭封殺，藍白合以國會優勢抵制綠營執政的政治版圖未能翻轉。與此同時，核三重啟公投因未達門檻宣告失敗，但同意票三倍於不同意票，似乎顯示非核政策未必是民意主流。對此挫敗，賴總統迅速提出「四項調整」回應︰調整隊形、調整施政順序、調整行政、立法互動、調整國家財政體質；並且宣示不排除先進核能，顯見民進黨的能源政策將重新調整與檢討。

大罷免遭全面逆轉，有人以當前的政治版圖不變，辯解執政黨並未失敗。然而，大罷免在二階連署與投票前氣勢洶湧，本土支持者莫不寄予厚望，企盼能一舉扭轉乾坤，為國會亂局帶來撥亂反正的新氣象，卻事與願違，連一席都罷不了，如此結果若不是潰敗，什麼才是潰敗？尤其，大罷免雖由公民團體自發推動，但是多數選民並未以超越黨派立場作為投票依據，反而視之為藍白與綠營的大對決，故而大罷免全盤落敗，顯然是民進黨的大失敗，不能推卸責任。在國民黨以百年政黨之基層實力竟連一個罷免綠委案皆未能成立，反而部分黨工涉及偽造文書被約談、羈押，對照之下，公民團體並無豐沛資源，多為志工無償奉獻之下，竟能連署成功三十一位藍委的罷免案，動員能量令人刮目相看，此次縱然大罷免不成，未來必將是監督政黨亂政的一股強大力量。反觀民進黨雖受困於藍白造成的暗黑國會，試圖突破困局，但唯恐大罷免被視為藍綠對抗，起初並未力挺大罷免，等到大罷免氣勢一起，才宣示動員全黨之力，參與大罷免活動。但民進黨的介入為時已晚，加上對藍白以認知戰抹黑政府政策，甚至通過普發一萬元等肉桶法案，一直未有積極對策，藍白因此動員成功，保住了所有遭逢罷免的藍委，贏得一場輝煌的勝利。因而，綠營若欲重新啟動，滿血復活，就不能不面對現實，探討賴總統執政一年三個月以來，施政一再受到掣肘的癥結。唯有反躬自省，執政黨才能蛻變轉型，再次感動人民，突破執政困境，度過內外的嚴酷挑戰。

請繼續往下閱讀...

坦率直言，大罷免的失敗，意味著多數民眾並未認同賴總統與執政團隊的施政，甚至對南部風災、水災的救援，以及面對咄咄逼人的川普關稅戰，台灣取得的初步談判結果，似乎也未讓國人感到滿意。事實上，藍白在國會毀憲亂政，為國內政治的震央，其邪惡意圖即在型塑以立法權為中心、壓抑其它四權的畸形政治結構。藍白合在立法院獨大下恣意妄為，無論是擴權或刪凍預算，以及配合藍白地方執政縣市向中央搶錢，並在中共軍機艦一再騷擾之際，仍大幅刪凍國防預算，不惜弱化我方國防。但藍白的對抗策略顯然不只是展現蠻力，而是通過一些幫軍人加薪、恢復警消的年金待遇等措施，籠絡人心。這些藍白的作為，多數涉及違憲，然而除了擴權案遭憲法法庭宣告違憲，多數並未見到行政團隊有何積極反制。例如普發一萬元議題，行政院對策猶豫不決，導致藍白藉機渲染，若支持大罷免則普發一萬元將會落空，此一變相買票的作法，顯然是藍營動員成功的最大動力。而首波大罷免失敗後，行政團隊對普發一萬元的政策終於拍板定案，但多數可望領到普發現金的民眾已不會感謝民進黨政府，反而認定民進黨政策急轉彎係因首波大罷免失敗之故，因而更強化在第二波罷免投票中支持國民黨的決心。這種遇事不決，反擊無力的官僚作風，是賴卓體制一直處於劣勢的重要原因。

大罷免全面潰敗後，賴清德總統迅速提出四大調整對策，宣示︰一、內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；二，「四個優先」調整施政優先順序，即經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，三，則是期盼朝野更多對話，推動福國利民的政策；四，維持國家財政的穩定，保障世代的永續。此一對策能否成功打開新局，重點在於能否在改組中引進更多有才幹、創意與活力的人才，對在野黨的荒謬言行展開激烈反駁，尤其在藍白提出肉桶法案圖利特定族群之際，能夠提出對案，以照顧更多人的福利，破解藍白慷國家之慨，行變相買票的伎倆。尤其，在強化國防方面，賴總統固然展現國防預算明年將突破GDP三％，以及二○三○年達到五％的宏大願景，但藍白必然百般刁難，如何以國安為重，說服藍白不再杯葛，嚴重考驗賴卓行政團隊的政治智慧。此外，賴總統表示，在安全獲得確保下，不排除先進核能技術，由於非核家園幾乎成為民進黨的圖騰，賴總統邁出這一步實屬難能可貴，值得稱許。

總之，大罷免失敗後，民進黨政府的處境更加嚴峻。在大罷免時暫時收斂囂張行徑的藍委，在大罷免首波失敗後，部分藍委立即故態復萌，甚至更加狂妄，如今二波罷免再度失敗，暗黑勢力得以全身而退，反撲之力道將更為猖狂，賴總統的人事與政策調整能否力挽狂瀾，值得期待但亦令人憂心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法