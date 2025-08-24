晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》【李筱峰專欄】天才與白痴的共產主義

2025/08/24 05:30

台北建中近日出現有以「共產黨」名義的活動，據聞尚有卅九所學校有類似共產黨組織。

以逸樂取向為時尚的青少年中，有人關心公眾議題，本非壞事；但在民主台灣卻嚮往共產社會，值得深思。他們是否受中共滲透影響？好在建中的共產黨已聲明，他們與中共無關。

台灣既是民主國家，只要不崇尚暴力，任何社團都應予尊重。美國、日本等民主國家也都有共產黨，都是合法政黨。美共人數現在不到一萬，在國會無席次，未獲廣大勞工支持；日共在國會雖有席次，約一至二％，影響有限。重點是，美共、日共都肯定民主制度，而且日共最近還呼籲日本要慎防中共滲透。

廣義而言，共產主義也是社會主義，關懷工農普羅大眾。我在大學時代，也曾短暫有此思想傾向，但研讀共產黨史後，終能跳出虛幻狂熱。

愛爾蘭作家蕭伯納透過劇作有句名言：「凡是天才年輕時多左傾， 但到中年還信共產主義，一定是白癡。」蕭伯納出生於一八五六年，是馬克思、恩格斯發表「共產黨宣言」（一八四八）的八年後。以其天才，年輕時代必受社會主義思潮影響。他因「作品具有理想主義和人道主義」於一九二五年獲諾貝爾文學獎。當時正是社會主義思潮澎湃的時代，此時在日本殖民統治下台灣，也有一批左翼青年輩出。

一九一七年列寧領導俄國十月革命成功，建立人類第一個共產政權，但曾幾何時，極權的共產政權，廢止市場，建立集體農場，生產力大降，經濟混亂，反而引起飢民暴動。

尤有甚者，之後的史達林在一九三○年代進行大清洗，消滅了蘇共中央委員會七十％的成員！一九三四年蘇共代表大會一千九百多名代表中，有一半以上遭處決。

這樣的共產黨，天才的蕭伯納會無感嗎？怪不得他會說「到了中年還信共產主義，一定是白癡」。

蕭伯納於一九五○年十一月過世，他過世的七年後，南斯拉夫共產主義者聯盟前領導人吉拉斯於西方世界首度出版《新階級：對共產主義制度的分析》，指出嘴說平等的共產黨，根本就是高高在上的新階級。

中國共產黨在五四新文化運動的「德先生」（民主）與「賽先生」（科學）的口號中崛起，以爭「平等」的口號騙取農民支持，終於打敗腐敗的國民黨，但卻建立了與「民主」絕緣、比國民黨更粗暴的共產政權！一場文化大革命（一九六六至一九七六）十年浩劫，就鬥死一、兩千萬人！

一九九○年代，共產主義陣營產生巨大轉變。蘇聯解體，東歐劇變（如波蘭、匈牙利、捷克斯洛伐克等，終結共產黨的單一統治，逐漸走向民主化和市場經濟化）。這次的所謂「蘇東坡」風潮，說明在一九二○年代掀起的共產主義風潮，在九○年代沒落。

我希望充滿理想主義的青少年，能讀讀共產黨的歷史。

最後，我介紹自由主義經濟學家海耶克批判社會主義的觀點：統制經濟與民主是不相容的，控制經濟就是控制生命。民主體制與社會主義有一共同點，即兩者都主張平等。但是即使這一個共同點，仍有差別：民主是在自由中去追求平等，社會主義則是在桎梏與奴役中追求平等。

也誠如戴杜衡指出的〈社會主義的鞭子〉：「社會主義不拿鞭子，它將無法保持效率而招來經濟崩潰；社會主義為保持效率而拿起鞭子，它終必破壞民主政治與自由生活，走向無止境的極權。」（作者李筱峰是台北教育大學榮譽教授）

