自由廣場》與社會答案不同 如何縮小認知差距？

2025/08/24 05:30

◎ 盧俊瑋

近期的核能公投與罷免投票結果出爐後，對許多人而言，最難以承受的並非輸贏本身，而是當社會集體選擇與我們心中的「正確答案」背道而馳時，那種巨大的認知落差與無力感。

在核能公投中，支持者強調能源安全、經濟發展與穩定供電，反對者則關注核廢料風險、地震安全與環境永續。雙方都有專家論點與完整數據，卻依然無法互相說服。這顯示出一個殘酷的事實：公共決策不只是科學問題，而是價值、情感、恐懼、身分認同與利益交錯的結果。當多數人基於不同考量做出選擇，即使再多科學證據，也未必能立即撼動社會共識。

類似情況，也出現在罷免投票中。許多人在結果揭曉後，驚覺整體社會氛圍與自身認知的差距如此巨大。對於那些曾經勇敢表態、投入倡議的人來說，這種挫敗感更為強烈，不只是失望，更是羞愧與孤立：原本以為站在理性一方，卻在現實面前陷入質疑，甚至懷疑自己是否失去了與大眾對話的能力。

然而，當下的多數不等於真理。群體決策的形成是多重因素共同作用的結果，而非單一的理性判斷。科學證據在當下可能被忽略，但不代表沒有價值。今天被拒絕的數據與風險評估，仍會在未來被重新檢視。社會共識是流動的，今天的少數派，也可能是明天的轉折點。

因此，面對這些結果，我們需要調整心態，從「辯論者」轉為「紀錄者」。留下證據、數據與理性思考，讓未來有機會重新審視今天的選擇。同時，也要尋找志同道合者，形成支持網絡，避免在挫折中陷入孤立。

投票結果或許讓人失落，但不能讓我們放棄對公共議題的參與。唯有不斷對話、持續提出科學與理性的觀點，社會才可能逐漸縮小認知差距，朝向更成熟的共識。

（作者為皮膚科助理教授）

