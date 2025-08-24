晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》擁核、蓋新核電廠 藍白的2026致勝密碼？！

2025/08/24 05:30

◎ 宜和蓒

投票率未逾三成的核三重啟公投案開票結果出爐，同意票未超過五百萬門檻，該案已被否決。但藍營媒體歡天喜地，高聲疾呼民進黨鐵票區「反」了！確實，從表面數字來看，公投案在南台灣的同意票，確實領先了不同意票。這讓他們興奮地彷彿撿到槍，無視那些默默隱藏的「不同意重啟」民意。

既然藍白陣營把「同意重啟」當成寶，那麼二○二六年的選戰主軸，不就已經昭然若揭了嗎？國民黨與民眾黨，別再猶豫了！請果斷地把「擁核」與「蓋新核電廠」當成二○二六年縣市長與縣市議員選舉的主力訴求吧！這不僅是順應民意，更是乘勝追擊的絕佳策略。

當筆者計算全國廿二縣市，核三重啟公投二的同意票數與不同意票數之比，更為我們指明了「核能聖地」的所在。金門、連江的「同意票」是「不同意票」的十五倍以上，這簡直是核電信仰的燈塔！花蓮、苗栗也有超過六倍的熱情，同樣是值得深耕的沃土。而六個直轄市中，桃園以四．三倍的領先幅度傲視群雄，堪稱北台灣的核電之光！連擁有核一、核二、核四共三座核電廠的新北市在「同意票」與「不同意票」的倍數比都高達三．一倍，足證「擁核」與「蓋新核電廠」絕對是「民之所欲」的吸睛政策。

唯獨台南市、高雄市與屏東縣在「同意票」與「不同意票」的倍數比低於二倍，仍在負隅頑抗中。

國民黨與民眾黨大可直接提出在這些地方優先興建新核電廠的競選政見，不必再遮遮掩掩，直接打著「核電救台灣」、「核電低電價」的旗號，保證能讓選民熱血沸騰。什麼核廢料、什麼核安風險，這些「細枝末節」就留給民進黨政府去煩惱吧！民意都擺在眼前了，還有什麼比數字更有說服力呢？只要能抓住這些「核電狂熱者」的心，二○二六年大勝，指日可待！

最後，筆者想給國民黨與民眾黨一個真誠的建議，既然核能是你們的致勝密碼，何不開始準備好工程團隊、選址報告，甚至把新的核電廠命名為「勝利核電廠」、「中興核電廠」或「民眾核電廠」？畢竟，票都投成這樣了，不蓋新電廠，是不是太辜負「民意」了呢？

（作者為國小教師）

