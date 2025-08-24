晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》投開票所不是政客作秀的秀場

2025/08/24 05:30

◎ 謝家豪

民主社會中，投開票所是一個最神聖的空間。這裡象徵的是人民的自由意志，體現的是「一人一票、秘密投票」的憲政精神。然而，近日在公投現場，我們卻看到政客將投開票所當成作秀舞台：國民黨立法委員傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚夫妻在投票所內大方拍照留影、公開展示，中廣前董事長趙少康更在七二六罷免投票時公然亮票，這些行為嚴重踐踏了選罷制度的核心價值。

依《公職人員選舉罷免法》明定，投票所內嚴禁拍照、錄影與亮票，目的就是保障投票的秘密性，避免恐嚇、干擾或操弄。這些規定並不是「形式主義」，而是民主社會的基本防線。因為一旦有人可以公開亮票，其他人就可能因為壓力、利益或人情而被迫「表態」，投票自由便不復存在。

傅崐萁、徐榛蔚身為縣市首長及立委，更應以身作則，卻在鏡頭前把投票所當成「夫妻合照的背景板」；趙少康身為媒體人與藍營重要政治人物，更應了解法治精神，卻在投票所裡「亮票做秀」，還藉機傳播到社群，這種公然挑釁法律、藐視制度的行為，對台灣民主是一種羞辱。

最令人憂心的是，這些行徑會對下一代造成什麼示範效果？我們在教育現場不斷強調民主素養，告訴孩子們「投票是秘密的」、「規則要遵守」，但當孩子看到政治人物帶頭違規、把神聖的投票空間當成秀場，他們會怎麼想？會不會以為民主規則可以隨意踐踏，只要有權有勢，就能凌駕於法律之上？

投開票所既不能做票，更不是政客作秀的秀場。真的拜託，不要教壞下一代。公民力量與媒體應該嚴正監督，要求主管機關依法調查處理，避免縱容歪風。唯有如此，台灣的民主制度才能不被不肖政客污染，孩子們也才能從我們的行動中學到：民主需要尊重、守法與誠實，而不是逢場作戲。（作者為花蓮大禹國小教師）

