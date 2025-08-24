自由廣場》感謝罷團與志工 為民主挺身奮戰

◎ 紀安秀

七二六與八二三兩次罷免投票最後都鎩羽而歸，最大原因應在於國民黨傾全黨之力組織動員，還有檢察官依法偵辦國民黨集體性偽造文書連署的黨工，且大多數黨工坦承犯罪，國民黨卻以司法追殺混淆視聽，求取同情，事實上，挺罷免的票數並不難看，可見罷團和支持罷免的群眾並沒有輸，反而為台灣的自由民主寫下嶄新的里程碑。

在漫長的罷免三階段，有這麼多人的努力付出，這麼多人的連署，這麼多人的投票，志工從寒冬到酷夏站在街頭宣講，或舉開各種說明會…前所未有的成績，都是遵循法律規定的程序進行，這是民主的可貴，這是公民團體的覺醒，這是人民聲音的展現，不論在法律上或情理上都站得住腳，應該感謝罷團的付出「您們辛苦了」！

其次，雖然大罷免沒有通過，但應該給予這些藍委發揮警惕的作用，讓他們知道是非對錯，不能再恣意妄為，讓他們尊重憲政體制及政府的運作，不要為了爭權奪利亂搞。

筆者認為，公民團體及義工無私無悔的付出，大家都有目共睹，為了國家進步發展，為了社會和諧安定，為了政務順利推動，這些英勇戰士應該繼續給予國會監督，勇於揭發不適任立委的言行，讓國會回歸國家的國會，而不是藍營的國會。（作者為家管）

