評論 > 投書

自由廣場》在大罷免中成為「他者」？

2025/08/24 05:30

◎ 王興煥

捲動台灣公民社會超過半年的大罷免運動，最終以○席的結果落幕；不只無法改變國會結構，甚至成為對執政黨的不信任投票。不以成敗論，我們固然肯定這是一次公民社會的普遍啟蒙與深度耕耘，厚植了民主韌性，功不唐捐；但大罷免為何功敗垂成？我們應理性、誠實地面對各方分析，才不至於讓耳目繼續蒙蔽在厚實的同溫層效應中。

我們必須承認，大罷免並沒有成功執行最重要的條件—廣納，包括社會議題與政治光譜的廣納。

親共的國民黨立委固然必須罷免，不代表百工百業遭遇的問題不存在，例如長久的相對剝奪感與貧富差距問題、高雄光電板的問題、中正路改名的問題，甚至是與七二六同步的南部颱風災情。以台灣的憲政設計，行政權仍佔優勢，也就是說執政黨（政府）必須承擔責任，但是我們看到社群平台充斥「這些問題先別談，一切等大罷免之後再說」的聲音。更嚴重的是，同溫層出現一種極端氛圍，將一切可能損及執政黨支持度的議題都視為雜音，甚至滑坡為：「批評執政黨」等於「反對大罷免」等於「中共同路人」。

「反共」作為大罷免的訴求沒問題，問題出在整體氛圍極端化：單一主旋律當道，拒絕廣納關心各種議題的聲音成為「我們」；許多人被焦慮狂熱的大罷免火焰灼傷，成為「他者」。

大罷免不只要廣納對執政黨的批判，還必須廣納不同的政治與政黨光譜。大罷免為台灣劃下的政治紅線— 不得以中國利益在台灣亂政—是必要的，但包括我在內的大家有沒有盡力團結紅線之內的一切盟友？

根據長年的身分認同民調，在台灣想當中國人的比例，只剩五％甚至更低。所以罷免投下不同意票的公民，絕大多數不是親中親共，而是拒絕民進黨，或是拒絕執政黨獨大。我們都知道大罷免要避免形成「民進黨 vs. 國民黨」甚至是「執政黨 vs. 在野黨」的認知，但是很遺憾，我們沒有成功說服社會這場大罷免不是藍綠對決。

逝者已矣，來者可追。不信任執政黨的民意不等於統派，不是他者，這些民意需要疏導，不能放任成為國民黨與民眾黨的政治底氣。一個政黨無法同時執政又在野，民進黨有肩負本土執政的任務，我們需要其他忠於台灣的在野政黨，集結成長為第三勢力與反對黨的新選擇，讓台灣的政治結構，朝野都是以台灣利益優先。這是淘汰國民黨與民眾黨最可行的方法，也是台灣共同體的責任。（作者為台灣國家聯盟執行委員，台灣基進黨主席）

