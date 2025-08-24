晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》邱萬鈞／美國製造業迢迢復興之路(下)

2025/08/24 05:30

川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流。（歐新社檔案照）川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國，試圖推動製造業回流。（歐新社檔案照）

邱萬鈞／美國東北大學財務金融系教授

除勞力市場，另需增加近一．五兆美元製造業相關投資。美國國債餘額到二○二五年八月已逼近卅七兆美元的規模，財政狀況隨著川普政府針對富人與企業的減稅措施更加大。由於美國長期以來為國際資本帳凈流入國家，加上超額儲蓄在二○二四年中已使用殆盡，勢得仰賴國外直接投資挹注大量資本。這也解釋為何川普在與各國談判關稅協定時，毫無例外地挾帶需到美國進行大規模投資的條件 。

日趨嚴格的法規監理與高昂的法遵（compliance）成本，已成為美國工業發展的另一大障礙。根據美國全國製造商協會（The US National Association of Manufacturers），二○二三年美國製造業為遵守聯邦健康安全、環境保護、稅務及國土安全等法規，總支出高達三五○○億美元，平均每名員工承擔二．九萬美元的合規負擔。由於法遵成本具有高度固定性，對中小企業形成不成比例的沉重負擔。員工數少於五十人的小型製造企業，人均法遵成本更飆至五萬美元，此金額足以在中國僱用兩名全職工人。

從成本結構分析，美國製造業人均創造廿二．八萬美元附加價值，但超過十二％被法遵成本侵蝕；若再加計約十萬美元的人均年薪，美國製造業的成本劣勢顯而易見。這種結構性成本差異不僅削弱了美國製造業的全球競爭力，更形成了企業規模越小、平均成本越高的陷阱，扼殺新創中小企業進入製造業市場，不利於產業多元化與發展。

川普經濟政策從二○二五年初以來的反覆不定，不確定性大增不僅使企業決策陷入困境，普徵關稅導致通膨壓力捲土重來及就業市場疲弱，連帶的增加了美國債務的風險與借貸成本。二○二五年四月的市場動盪，當時美債殖利率上升竟未能吸引資金流入美國市場，這種異常現象令人憂慮似暗示美國國債可能正在失去「無風險資產」的地位。由於美債殖利率作為全球資產訂價的基準，其上升將導致全球金融資產價值下跌，增加融資成本和債務負擔，不利於企業融資和經濟發展。加上高關稅必定打擊國際貿易活動與經濟動能，而當國際資本不再如過去般大量流入時，美國金融市場就可能面臨危機。由於貿易戰的擴大勢必削弱經濟成長，造成美元走弱，反而加大美國經濟陷入衰退的可能性。

川普二．○關稅政策雖以促進製造業發展、為美國企業創造公平競爭環境為目標，但在實際執行中卻產生三重反噬效應，與政策初衷背道而馳。首先川普政府反覆無常的關稅措施已嚴重損害美國的國際商業信譽，引發貿易夥伴的報復性措施，為國際市場抵制，反削弱美國產品的全球競爭力。其次關稅推高美國製造業所需中間產品的進口成本，這些額外負擔轉嫁到最終產品價格上，美國製商品反而失去價格競爭力。最關鍵的是，新增貿易壁壘不僅毫無理由，破壞了美國與傳統盟友的互信基礎，降低了各國與美國深化經濟合作的意願。美國製造業復興絕非單打獨鬥可實現，供應鏈安全必須仰賴理念相近國家的協作。地緣經濟風險日益複雜之下，孤立主義的貿易政策，恐將使美國錯失在全球產業鏈中的盟友，自困於戰略孤島。

由於中國崛起為世界製造業的領導者，讓美國已認知到中國利用美國市場獲取廉價的資本，推動中國的民用與軍事科技現代化，並回頭來鯨吞蠶食美國的全球利益，甚至威脅其生存。然衰退的冰凍三尺非一日之寒，畢竟中國也是數十年時間和努力，才取得現今製造業的領先地位。讓美國製造業恢復昔日執全球牛耳之地位，很難在短時內達成。建立產業聚落、完善基礎設施、及達到規模經濟，都需假以時日創造時勢，再透過創新和消費者慣性強化，絕非一蹴可及。

台灣對美磋商可行的著力點，在於當前地緣政治形勢下，針對美方製造業未通順之處，透過友岸外包確保供應鏈穩定，助美打破對中國貿易的依賴，或為台灣創造較有利的談判條件。（完）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書