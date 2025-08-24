晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》袂曉生／從《黑神話》到《明末》：中國的3A大作之夢與民族主義反噬(下)

2025/08/24 05:30

中國國產遊戲《黑神話：悟空》上市後，引發玩家關注與各界熱議。 （美聯社檔案照）中國國產遊戲《黑神話：悟空》上市後，引發玩家關注與各界熱議。 （美聯社檔案照）

袂曉生／業餘歷史人

武俠風格類魂遊戲《明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝 Steam）武俠風格類魂遊戲《明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝 Steam）

胡漢恩仇，須傾英雄淚？

《明末》發售後，雖然在西方市場得到大致好評，但很快中國遊戲界原本對文化輸出的焦點就迅速被歷史敘事問題淹沒，並且一發不可收拾。正如遊戲其名，《明末》是一款設定遊戲背景在明朝末年一六四七年四川的遊戲，此時正值滿清入關後橫掃中原並繼續南侵之時。

中國玩家抱著能夠在遊戲中大戰清軍抵抗侵略的期待購買了遊戲，正式遊玩後才發現，遊戲中根本沒有任何清軍敵人。相反的，遊戲中玩家作戰的對象是錦衣衛殘部、大西軍、被神器復活的張獻忠與崇禎皇帝等等。也就是玩家不但沒辦法抗清，還間接被強制站在了抗清的對立面，幫滿清打擊了殘餘反抗勢力。

打個比方，就像你玩了一個名叫「台灣民主國」、「乙未戰爭」或「賽德克巴萊」的遊戲，但從頭到尾都沒有抗日內容，而你在遊戲裡只能打閩客漢人或其他原住民一樣。

一旦民族主義情緒爆發，原本承載民族自豪感的文化輸出載體反而造成了民族恥辱感。《明末》遊戲製作人夏思源迅速在網路被打為「滿遺」（滿清遺民），《明末》則被指控為「漢奸遊戲」，甚至連中國影片平台的遊戲實況影片下面都充斥著「誰玩誰漢奸」的唾罵。情緒激昂的民族主義者不僅是消極的抵制，甚至主動製作了大量有抨擊遊戲歷史與民族立場問題的影片在中國網路社群流傳，中國玩家還在各遊戲平台留下了大量的遊戲負評，包括原本預定文化輸出對象的西方國際遊戲平台。

遊戲玩家中向來不乏歷史愛好者，以歷史題材為背景的遊戲因細節錯誤等問題遭到玩家的批評或抵制也相當常見，但中國網友為何會對此表現出特別強烈的民族情緒？

中國網路民族主義：

皇漢與明粉的興起

為何在滿清已滅亡一百多年後、滿漢矛盾早已離現實政治權力分配問題甚遠的今日，反清的網路民族主義會突然爆發？這些激進思想的脈絡可能與近年來中國網路上興起的兩個群體有關：皇漢與明粉。

二○一○年代以來，中國的網路用戶數量呈現爆炸式增長，社群平台漸漸成為訊息流通、社會互動與公共輿論的主要陣地。中共亦不斷增強對網路言論的管制、監視與引導，作為其維穩政策對異議防堵與意識形態控制的一部分。官方歷史敘事與愛國主義教育的塑造，更是作為中共宣傳自身統治正當性的重中之重。

在中國網路言論管控日益收緊的同時，皇漢與明粉兩種網路民族主義群體在官方的半默許下應運而生。此二群體與官方主張的大中華民族主義既互補又分離，但相同的是，他們都懷抱著國恥教育敘事中強烈的受害者情節與復仇主義，並擁有強烈的民族自豪感。

皇漢主義即漢族中心主義，強調漢族在歷史與文化甚至血統上的優越性，同時反對對中國其他少數民族讓利的政策。明粉則認為明朝是漢族王朝最後的輝煌，推崇明朝並將明朝理想化，強調明朝「不割地，不賠款，不稱臣，不納貢。天子守國門，君王死社稷。」此類優於其他王朝的氣節。但無論皇漢或明粉，兩者皆否定清朝，認為其導致了近代中國的落後與國恥，並對清朝的異族征服和剃髮易服等歷史事件抱有深切的悲情和仇恨。

實際上，不論皇漢或明粉，都是中共以愛國主義教育維穩長年鼓吹民族自豪感所產生的副產品。這兩者的愛國熱情和對國家強盛的渴望與官方的民族復興敘事存在共鳴，有時甚至成為官方動員網路輿論的自發力量。操弄民族主義激情雖可以做為維持統治的利器，中國官方仍得經常對這些愛國群體進行敲打或壓制以降溫，將其控制在主旋律敘事內的範圍。

結語

《明末：淵虛之羽》所面臨的強烈國內反彈，幾乎完全掩蓋了其最初意欲獲得國際認可的初衷。西方媒體的討論不再圍繞其克蘇魯神話元素或類魂玩法，而是幾乎完全集中在中國國內的歷史敘事爭議上。這種失焦意味著一款原本為全球受眾設計的產品，卻陷入了純粹的國內意識形態爭論，阻礙了其實現最初市場目標與文化輸出的目的。

事實上，《明末》在劇情設定上完全省略了清勢力的存在，極可能是開發者為了迎合中國官方縫合五十六個民族的中華民族大家庭和諧史觀，因此試圖完全迴避掉歷史背景上滿清入關戰爭的雙方民族衝突。結果雖順利逃過了官方的審查，卻反因而遭來災難性的網路群體憤怒。中國的愛國主義教育成功的將大眾凝結在宏大敘事之下，卻也造成了不可預期且波動性極大的網路民族主義副作用。

猶如當年承載著民族自豪感意圖問鼎奧斯卡輸出文化的中國史詩大片夢三部曲一樣，中國的３Ａ遊戲大作夢也有三部曲。《黑神話》作為第一棒表現出色，但到了第二棒的《明末》卻已完全失焦，接下來由網易出品，發售平台與日期都未定的第三棒《歸唐》，又不知將面臨何種考驗。只要中共持續向中國人灌輸愛國主義與復仇主義，那在因高度敏感性所造成的不穩定環境下，激進民族主義隨時爆發的隱患就有增無減，受波及的又豈止遊戲或文化產業而已？

（完）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書