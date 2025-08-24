自由共和國》姜皇池／承認中華人民共和國 何錯之有？！

內政部長劉世芳承認中華人民共和國為一個國家。（資料照）

姜皇池／台大國際法教授

全世界沒有國家不承認中華人民共和國是國家，即使與台灣有邦交的國家，亦復如是；但眾亦皆知，中華人民共和國建立後，持續主張台灣是其領土。而在中國「崛起」過程中，中華人民共和國對台灣武力侵略的意圖與行動，二○○五年《反國家分裂法》最為典型，將不放棄武力攻擊台灣的政策正式法制化。即便如此，此等侵略意圖，主要仍以政策宣示或法律文件形式出現。

然不容諱言，近十年來，中國對台灣的武力恫嚇，不再僅止於政策文件，而以實際的軍事行動及混合行動模式出現。以混合行動來說，台灣「海底纜線」遭破壞、以及中國海警與我國海巡相互競逐執法權之詮釋，吾人難以否認此等行動對台灣人的日常生活之威脅與風險。至於軍事行動，中國從隨機性的「軍機繞台」到常態性「軍機繞台」、進而「聯合執法巡查」、對「海峽中線」的試探，到突襲式侵害我國管轄海域的大規模「軍事演習」，此種密度與力度不斷提升的軍事行動，已不再是抽象的想像，而是真實存在的軍事威脅，不僅破壞台灣與周邊區域的穩定安全，更引起國際社會的關注與顧慮。

兵凶戰危，為確保自身安全，台灣必須戰戰兢兢，步步為營。台灣向國際社會傳達訊號，鮮有容錯空間，任何讓自身陷入「一中框架」的主張，都有可能自招威脅。在中國對台灣主權的眾多論述中，其中一項實為關鍵：兩岸關係仍是中國內戰的延續。若此主張獲廣泛承認，兩岸關係將是「純屬一國內部事務」，勢將大幅降低中國單方對台使用武力的法律障礙。

不容否認，過去兩蔣所領導國民政府時期的一個中國政策下，多項國內國外的文件，確實向大部分國際社會成員傳達「一個中國」的思維。然吾人必須指出：早在一九五八年《台美聯合公報》中，國民政府便宣告統一中國的主要手段，是以和平方式為之，「而非憑藉武力」。不僅如此，該公報中，國民政府亦重申遵守《聯合國憲章》各項原則，並接受《台美防禦條約》純屬防禦性質。若從國際法解讀此等文件，則可解釋為：國民政府無異承認中國內戰已結束，除將國際法適用於兩岸關係外，亦接受：兩岸互相不隸屬，各為獨立的「國際法主體」。猶記得在那仍高喊「消滅萬惡共匪」的一九八○年中期，當時國際法老師在課堂就曾呢喃低語：「政府在外搞兩個中國，對內又不准人說」。

即令如此，就我國內國法制而言，象徵內戰之《動員戡亂臨時條款》，直至一九九一年始行正式廢止。不僅如此，一九四六年在南京制定之《中華民國憲法》，雖從未在中國有效施行，卻直接移植到台澎金馬，而為當代台灣憲政架構之基礎。此等歷史與憲政框架，讓部分外國與專家誤認台灣依然主張自身是中國一部分。但此等論述忽略：最具形式法統意義的「國民大會」遭停止適用、我國總統由台澎金馬人民直選、我國國會代表亦由台澎金馬人民選舉，我國憲政架構的內涵，經由反覆實踐，確認我國主權與統治行為限於台澎金馬。依照一九九三年釋字第三二八號理由書，領土界定行為是源於統治行為之政治問題，則經我國民主憲政化後逾卅年的實踐，足證：我國領土範圍僅限於台澎金馬，「大陸地區」是中華人民共和國，就國際法有效控制而言，兩國既不互屬，亦相互平等存在。

至於《憲法增修條文》序言稱「國家統一」，文字上並未規定國家只能統一，或國家必將統一；相反地，此等文字反印證國家尚未統一，而國家主權所及範圍和條文文字之法律想像並未相符。再者，若以國際法角度檢視，則「統一」不必然指稱一個國家內複數政治實體之融合或結合，亦可能意指複數國家展現在未來結合之想像。

從此觀察，主張中華民國台灣與中華人民共和國均為國際法意義的國家，不必然牴觸《憲法增修條文》序言「國家統一」之宗旨，因為相較於兩岸關係是中國國內事務，主張中華民國台灣是國家，始能最大程度延續《中華民國憲法》之生命；當然理論上，若台澎金馬人民在未受武力威脅，能夠獨立自主表達有意義政治意願之前提下，願意與另一國家結合之可能，此亦是人民自決權之行使。

最後必須指出過去數十年來，我國並未正式給予中華人民共和國國家承認。而在未予「承認」狀況下，中華人民共和國仍步步進逼，破壞區域和平，威脅我國生存安全，似可謂過去「不承認」作法，並不具保障國家安全之實效。因此，台灣若與世界各國相同，給予中華人民共和國國家承認，哪裡有錯？

