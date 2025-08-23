自由廣場》重創執法士氣 被害人陷二次風險／白營輕率修法 恐為罪犯開脫罪之門

◎ 林芳如

台灣民眾黨立院黨團提出《刑事訴訟法》修正草案，意圖將羈押要件中「有事實足認為有勾串共犯或證人之虞」的關鍵條文予以刪除。此舉對台灣刑事司法與犯罪防治，形同自廢武功，最終恐對社會安全造成嚴峻危害。

由於科技急速發展，新型態的跨境犯罪、詐騙集團、網路性暴力及組織犯罪，偵辦難度越來越高。「防範勾串」不僅是羈押偵查的程序正當性基礎，更是保護偵查成果、釐清案情真相的重要防線。試想，當檢警好不容易將詐騙集團首腦、販毒要角或白領犯罪緝捕歸案，卻因此一修法而無法羈押，只能無奈縱虎歸山，任其在外威脅證人、刪除證據、串聯共犯，使所有偵查努力毀於一旦，被害人更將無語問蒼天。

民眾黨的提案不僅會使第一線員警的努力付諸東流，更將辦案人員置於更高風險之中。對身心受創暨金錢損失的被害人，更提高二次受害風險，增加他們面對潛在報復與威脅的風險。更糟的是，整體社會將為此輕率修法而付出代價。因為該提案不但無法阻卻犯罪，還間接為犯罪者搭建出免於受罰的結構。

負責任的修法，應以強化社會安全網、保護人民為優先，而非削弱司法機關打擊犯罪所須的必要手段，甚至幫犯罪者創造逍遙法外的法律漏洞。盼台灣民眾黨團懸崖勒馬，勿因一時政治考量，而打擊員警對抗犯罪的辛勞，最終犧牲得來不易的司法正義與全民安危。

（作者是中正大學犯罪防治研究所博士生、靜宜大學法律系講師）

