自由廣場》從賓士車到擺脫對中依賴 德國逐漸成形的亞洲戰略對台灣的啟示

◎ 張孟仁

德國外長甫結束日本和印尼的亞洲行，途中重複四次北京對台海的威脅，有別以往的溫和。此次德國的亞洲戰略，或可稱為其印太布局是保守右派益發清晰的亞洲藍圖，之前所稱的「對中去風險」終於有明顯動作，將主軸圍繞在「牽制中國」和「擺脫對中依賴」。台灣應掌握德國動態，主動拉攏盟友。至於梅爾茲的印太戰略成形，可從德國對北京的失望談起。

德國車企很在乎中國市場，向來是親中急先鋒，但以實際數據來看，德國車企陷入愁雲慘霧，尤以賓士公司利潤下滑尤令人捏冷汗。此歸咎於美國關稅、中國內卷、電動車轉型困難，復因中國市場的降價促銷，致德國企業瓶頸無突破可能。坦言之，德國有必要分散市場。

請繼續往下閱讀...

其次，德國仍視北京為「制度性競爭」對手而無法調和，相反地，德國外長稱日本是德國在亞洲的「首要合作夥伴」即是著眼於和國家社會主義或威權主義制度的差異。制度的異同會導致信任不足，影響許多層面，對安全領域的看法即為顯例。日本同歐洲國家支持烏克蘭的團結；北京則視莫斯科為友誼無上限的夥伴，供應軍火零件並大量低價承購原油。因此，同樣面對川普的不確定性，德國寧願選擇日本共同承擔更多安全政策方面的責任。

第三，德國的經濟安全需要守護。北京動用原材料和稀土作為武器，而德國從中國進口了九成的稀土，令德國想起對俄羅斯原油和天然氣的過度依賴，想學習日本如何降低對中國戰略依賴。同樣邏輯，台灣海峽局勢的任何升級都會對全球經濟安全造成嚴重後果，德日都不能輕忽，德國基於規則的國際秩序，必須捍衛台灣海峽的貿易穩定。

德國在印太的布局逐漸明朗，意欲凸顯德國在印太地區的存在。德日在二○二一年簽署的情報保護協議、德艦不定期訪問日本港口，以及德國的戰鬥機部署在日本軍事基地。這次又跑去印尼建立關係。加上德國基於歐盟的「歐洲再武裝」計畫而想大幅仰賴可信賴的國家進行國防工業合作(如日韓)。換言之，德國會有更多的亞洲行動。

台灣比照北約大幅增加國防預算，其實可關注德國在印太的布局，找到機會與德日共構台海安全的藍圖。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法