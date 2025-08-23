晴時多雲

自由廣場》從小學到大學 無一倖免／都說政治不入校園 統戰入侵已多年

2025/08/23 05:30

◎ 郭索

近期社會發現以高中生為主體、打著「共產主義」旗號成立的學生組織，或許在部分案例中源自一時的搞笑、惡趣味、逆風求關注的心理，但真正值得警惕的，是整個國家安全機制對背後「真正危險」的反制作為未見功效。

中共對台統戰早已從軍事威脅、媒體滲透、網路認知作戰，轉向更精密的「青年接觸策略」。諸如「學術交流」、「文化參訪」、「暑期營隊」、「論壇邀訪」等方式，實際上成為中共部署的青年分化與吸納機制。一些大學、研究中心乃至高中職、國中小學校，成為幫助中共掌握台灣青年名冊、進行接觸與歸化初步工作的「渠道單位」。這才是國安的破口，而非幾位高中生在IG開設的虛擬政黨帳號。

多年來，中共利用這類「民間交流」外衣，在各級學校裡建立人脈、資源、渠道與敘事滲透的節點。當台灣學生被邀請參與「兩岸青年論壇」，被資助赴陸參訪，實際卻被安排參觀中國政治機關、接觸統戰官員、灌輸「民族一體」、「台灣是中國的一部分」等統戰敘事時，這樣的「文化交流」早已偏離教育初衷。這種滲透不是一場座談結束就能清洗的，它會在學生心中留下印象與認同，為未來轉向埋下伏筆。

政府必須清查的不只是高中社團名單，更是那些持續與中國政協系統互動、接受中共資助舉辦「學術論壇」、協助引介台青赴陸的校園單位與個人。台灣社會不能繼續容許「假學術、真統戰」的手法橫行無阻，也不能對那些以研究名義掩護中共接觸青年管道的單位抱持姑息態度。

還記得馬英九基金會去年邀請中國的大學師生包括奧運桌球六金選手馬龍組團來台訪問國內的大學嗎？ 中共的統戰是全面滲透，真實的戰場已滲入校園，在學術與青年、甚至在國中小學，而非網路笑話與鬧劇。

（作者從事自由業）

