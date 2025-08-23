自由廣場》以柔克剛：台灣的軟實力

◎ 王輝生

我八月赴台參加台灣旅行業者主辦的「地中海郵輪之遊」。自西班牙巴塞隆納啟航，經英屬直布羅陀、法國馬賽、義大利熱內亞，終點羅馬。南歐四國各具風采。

巴塞隆納是西班牙、加泰隆尼亞自治區首府，數世紀以來屢受外族統治，與西班牙的統獨糾葛不斷，際遇頗似台灣。

英屬直布羅陀則扼守歐非咽喉，自古兵家必爭，巨岩中坑道綿延，猶如金門太武山。與西班牙仍有主權之爭。

英、西、加泰隆尼亞，雖各有所爭，卻能在民主體制下，以對話取代兵戎，展現「爭而不亂」的文明風範。

台灣旅行團堪稱台灣社會縮影，成員橫跨四大族群，老中青少幼共處一堂。導遊專業細緻，團員相互扶持。這份自然流露的融合真情，令久居海外的我深感欣慰，目睹台灣軟實力最動人的一面。

旅程結束抵台準備返日，卻一度遺失行李，本以為石沉大海，未料向捷運站報失後，不到七十多分鐘竟物歸原主。與歐洲旅途常寵罩著扒手陰影相比，台灣公務人員的敬業效率與耐心關懷，令我撥雲見日，湧起難以言喻的感動。這份安心與信任，正是台灣軟實力最貼近人心的展現。

從旅行中遺物的「失而復得」，到社會中的善意與效率，我深切體會到台灣軟實力的底蘊。這種無形力量，不僅存在於生活細節，更是台灣面對國際風浪時最堅實的後盾。

今日台灣面對的事端，並非如歐洲那般的「文明之爭」，而是專制政權的霸凌與恫嚇。完全不是理性之爭，而是赤裸裸的強權脅迫。台灣擁有堅韌的軟實力：民風良善、社會韌性、制度透明、文化厚度，台灣遂能在強梁者的霸凌中，處變不驚而化險為夷，因為「強梁者不得其死」古有明訓。

老子說「夫慈故能勇。軟實力不是軟弱，而是「上善若水」的慈勇。今日的台灣，立國之基在文明。當霸凌來襲，我們備戰而不畏戰，方能止戰。這正是台灣軟實力慈勇的展現，也是「以柔克剛」最鮮明的實踐。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

