自由廣場》假新聞攻防 台灣為何比歐盟與中國更脆弱

◎ 沈言

在台灣，留言區早就變成戰場。謾罵、貼標籤、假新聞滿天飛。《Truth Matters 2024 調查》顯示，九四．四二％受訪者認為假新聞影響嚴重。留言區已成謠言與帶風向的場域。

國安單位提交立法院的資料揭露，今年上半年已偵測逾五十萬則疑似中國網軍或AI生成留言。數字說明：留言區不只是溢滿情緒，更是資訊作戰最前線。

效果顯而易見。凡政府建設，留言就罵浪費錢、債留子孫；水災議題就罵政府無能、治不了水患。疫苗議題更荒謬，甚至還冒出「五Ｇ訊號會引爆疫苗物質」的說詞。短時間湧入數百則留言，特定媒體跟進報導，擴大混亂。總之先帶起「懷疑政府」氣氛，之後隨便塞進什麼謊言都能輕易興風作浪。

偏偏制度跟不上。檢舉縮水，AI監測還在試驗，錯誤訊息於是橫行。在野勢力樂見其成，不把它當民主危機，反而借題發揮。前瞻建設、疫苗採購、能源政策，網路上炒作「黑箱」「圖利財團」，立委馬上搬進質詢台。中國投球，在野呼應，外部操弄與內部攻擊疊加，政府一路挨打。

本來《數位中介服務法》就是為了因應這種狀態，重點在於建立平台責任，要求揭露並處理惡意資訊。但草案一進立法院，立刻被扣上「政府要控制網路」的帽子。導致台灣眼下只能有社維法或詐欺罪等零星法源可處理假訊息與造謠。

反觀歐盟，已經通過《數位服務法》，要求跨國平台發布透明報告並進行風險評估；美國則由聯邦貿易委員會懲處社群平台違規，加州制定《消費者隱私法》以要求透明；中國制定《網路安全法》，並在《網路資訊內容生態治理規定》中明定「不得製造、散布不實資訊」。當國際與中國都已建立法律框架時，台灣卻仍困在零散法條與政治攻防裡，連最基本的共識都無法形成。

外部滲透、內部煽火，把公共討論推向虛假。政黨貪圖短期利益，樂得有外力推波助瀾，社會信任就這樣被消耗掉。這不是誰一時得分，而是民主地基被掏空，現況若不改變，台灣在資訊戰永遠趴在被攻擊面，內部選戰最後都會變成敵人遙控的遊戲。

（作者是業餘樂手）

