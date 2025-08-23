晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》今天是公民檢視的好時機／726投開票亂象 823會再重現？

2025/08/23 05:30

◎ 蕭錫惠

七二六罷免投開票現場狀況百出，不乏瑕疵與亂象，讓首次擔任選務人員、或在場觀察的許多公民，心頭蒙上陰影。

投票所內外的灰色行徑

法規明訂「投票所卅公尺內不得拉票」，卻有不少投票人伴隨手勢、眼神、甚至口頭提示，與現場監察員交換訊號。而部分安養機構或團體接送選舉人投票，名義上說是「方便投票」，但若有人員在旁監控或引導，即等於變相控制投票意向。這些灰色地帶，成為失控的斷層。

技術性亮票可以明知故犯？

七二六最引人側目的亂象莫過於「亮票」，投票人一路將選票正面展示直到票匭前，甚至高調喊出自己投票意向，都已明顯違規。但有些選務人員卻不敢糾正，甚至誤以為只是「操作不熟」，選擇視而不見，連參選過副總統的趙少康都當場亮票，成為社會爭議。看到趙少康公然「錯誤示範」，誰還相信「投票必須秘密」？亮票行為不僅破壞投票秘密，更可能衍生集體監督與選票買票的可能。選委會若僅以「還在偵辦」帶過，恐難釋疑。

開票過程的爭議增加

開票現場的混亂更是另一重傷口。喊錯票、重複票、整票程序不明確，甚至監察員被要求「參與整票」的荒謬情景，屢屢出現。當票數對不上時，就以「已領未投」作結，雖符合法條，卻讓外界存疑：究竟是單純疏失，還是制度漏洞？

高雄罷韓當年，民間志工曾逐字逐秒紀錄外監，才得以釐清部分爭議。但民主制度的可靠性，不該建立在少數公民志工的血汗，而應是官方選務的專業。

民主需要

更嚴謹的防線

七二六的亂象不是偶然，而是長年制度鬆散的累積。台灣已多次舉辦大型公投與罷免，但至今在選務培訓、監票規範、開票透明度上，卻有待加強。

建議如下：「亮票」定義須明確化，避免不同投票所各自解讀。

選務人員強化實戰訓練，除了講習，更應模擬投票情境，讓選務人員學會即時糾正。監察員教育與權責須明確，監察員應熟悉提出異議與簽注程序，避免責任不清。資訊透明化，開票過程應全程錄影並即時上傳，杜絕爭議空間。

七二六投票開票亂象提醒我們，如果放任亮票、疏失與灰色操作一再重演，則台灣自豪的投票公正性將受重創，八二三投開是公民再次檢視的好時機。

（作者是台灣公民）

