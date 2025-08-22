社論》公民覺醒 力阻民主倒退嚕

台灣正遭逢內外變局，公民力量必須更緊盯時局發展，繼續監督並擴大串聯，揭露各種亂台惡行。這正是八二三罷免投票的重要意義。公民運動要承先啟後，開展另一波更強大的制衡能量。（資料照，記者劉濱銓攝）

立法院長韓國瑜近日預告，最快在八二三罷免投票後，啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及藍委也已提出多項「停砍年金」修法。蔡政府第一任時期，經過密集溝通，從國是會議到各地座談會，政府好不容易通過的年金改革法案，這幾年實施下，正逐漸緩解財政負擔。現在，在野打算大罷免後，國會席次朝小野大結構未變，走回頭路。一旦年改被推翻，退撫基金提前耗盡的危機再現，加劇年輕世代負擔的不公不義。此外，外界質疑民眾黨以「營救」前主席柯文哲為由，準備提案修「刑事訴訟法」，放寬羈押規定，刪除「勾串共犯或證人」等羈押事由，影響所及，法界炸鍋。藍白再度國會亂政，在九月登場的立法院新會期已山雨欲來。

立法院今年一月在野才強行通過警察條例修法，退休警消所得替代率升至八十％，年改的整體規劃已出現破口。國民黨團總召傅崐萁當時揚言，未來包括公務員、教師等將一步步修法。但那時候大罷免連署在各地如火如荼推行，藍營暫且退卻未列優先法案，但也向支持者預告，大罷免後再來處理。換言之，罷免藍委的運動，從一月到八月，確實暫時擋下反改革勢力的集結闖關。這也說明，公民的挺身而出，的確使得政客們有所忌憚。韓國瑜月初還向藍委「告誡」說，八二三還有七件罷免案，這時間不宜推動「過度碰撞」、「高度政治性」議題，這陣子「稍微緩一下」、「盡可能低調一點」。話很直白，也就是躲過大罷免審判之後，就能肆意在立法院繼續興風作亂。

請繼續往下閱讀...

政客的嘴臉另透出兩項訊息。首先，對於公民力量的崛起，是帶有畏懼心理。先前大罷免各地連署，藍營從嗤之以鼻，到眼見其勢難擋，急就章也要來「以罷制罷」。結果，藍營基層組織多出現大量幽靈連署等偽造情事，遭司法部門調查、羈押與起訴。國民黨領導層試圖掩蓋自身牽涉的犯罪問題，辯稱這是政治打壓與司法報復，升高對立動員支持者。朝野政爭激化，公民聲音因而受到擠壓，加上罷免藍委就是在藍營較具優勢的選區，要成功罷免原本就非易事。但從七二六的投票結果看到，即便沒有綠營全面奧援，許多遭罷免的藍委已壓力山大，必須全力應戰。明天登場的八二三罷免投票，我們同樣看到公民團體的奮戰不懈，也使藍營必須傾其力量，甚至用選舉的高規格回防。我們可以肯定說，沒有這一波在全台灣興起的大罷免行動，台灣民主只會更快倒退嚕。

這並體現出公民力量的第二層意涵。從去年的青鳥運動，尚不具組織化，到現在罷免運動，已能在各地相互串聯。這股沛然莫之能禦的公民聲量，是未來校正台灣民主走向的關鍵指針。固然七二六罷免未成功，不少民眾難以接受。但民主推進豈有一蹴可幾易事。尤其現在的立法院，在藍白聯手把持下，恐更強推各項爭議法案，反年改將只是前菜，利用各種錢坑法案討好特定階層民眾，藉機「綁樁」。接下來極有可能邁向「深水區」，針對高度政治爭議法案，如中配縮短取得身分年限，並放寬其參政權；另外實施不在籍投票且擴及海外。此外，先前在野立委即已揚言應該修法鬆綁國安法制，包括針對反滲透法、兩岸條例都要大幅翻修。從年改到國安，等於蔡政府過去八年的執政成績，藍白恐挾國會優勢，全面反轉，甚至倒退回馬政府時期，轉推傾中政策。民主危機接踵而至，公民力量無法坐視旁觀。

公民力量有自主性，非特定政黨能左右，罷免行動風起雲湧，已超越各政黨估計。去年十月，當時民進黨秘書長還語帶保留說，「罷免不是民主政治常態」。政黨政治高度競爭，著眼重要選戰勝負，或是政黨慣性思維，卻未洞見民意萌發。當年太陽花運動，公民力量在反服貿立場，也是先帶領風潮，甚至較當時在野的民進黨更為態度堅定。這次大罷免，公民力量同樣是先行者。民進黨要扭轉執政困境，不在寄望罷免成功與否，而是行政治理與論述能力均有提升必要，內閣也應該迅速整隊更接地氣。反觀藍白畏於公民力量的大爆發，蓄意打壓為綠營側翼，甚至準備秋後算帳，更凸顯公民關鍵性。台灣正遭逢內外變局，公民力量必須更緊盯時局發展，繼續監督並擴大串聯，揭露各種亂台惡行。這正是八二三罷免投票的重要意義。公民運動要承先啟後，開展另一波更強大的制衡能量。

