自由廣場》無糖飲料降價，盼手搖飲也能跟進

政府近日通過無糖飲料免徵貨物稅法案，這真是一個與時俱進的政策！

儘管一一二年糖尿病醫療費佔健保總額第三名，一一三年十大死因糖尿病是第五名，然而，糖尿病所引發相關疾病卻非常可怕！輕則經常皮膚過敏、傷口難以癒合，手術難度變高，嚴重者可能得截肢、甚至失明，筆者身邊不乏這種親友鄰居。

追究原因，很多人家裡根本不燒開水，家裡永遠準備著一箱箱含糖飲料。

此外，一旦罹患糖尿病，保險公司都會拒保，屆時，很多糖尿病衍生的醫療費用，可能都得自費。

因此，預防糖尿病，不只可替身材變形的健保塑身，還能省錢並得到健康快樂的人生。其實，很多人早就開始進行無聲的減糖革命。

十年前，無糖豆漿、綠茶、優酪乳…可能只佔超商超市冰箱的一小部分，現在，無糖已成為主流，常提早售罄。可惜！很多食品業者並未意識到時代的改變，還堅持著古老配方中糖的比例，甚為可惜！最後可能被時代淘汰。

要知道！以前不富裕時，甜食飲料都是奢侈品，偶而才吃。如今台灣人早就有錢了，要吃多少幾乎都沒問題。另外，拜台灣農業科技高超所賜，現在除了檸檬，幾乎每樣水果都很甜，在在增加了身體負擔。

政府官員與其煩惱不斷變胖的健保費，不如從源頭減肥，用最方便有效的方式去引導，讓國人開始懂得養生，關心自己健康，不生病就能減少健保支出，而過量的糖，正是所有人最甜蜜的負擔。

其實不會很難！喝飲料從十分甜改七分，接著五分三分循序漸進，我現在都喝無糖飲料，因為我身邊有太多「糖友」得終生服藥，且併發症很多，我的雙親就是最好的例子。

雖然，飲料大廠統一，只是每種飲料進價降一元，卻是一個好的開始，祈願所有廠商都能跟進，並擴及手搖飲店，既然自帶環保杯可折價，無糖應該也要比照。

在這人工添加物肆虐的時代，我們不只要吃原型食物，也該品嘗原味飲料。

（作者是農夫）

