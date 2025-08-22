晴時多雲

自由廣場》從明良臻、蔡秋龍說起／監督花蓮縣府 公民力量不可潰散！

2025/08/22 05:30

◎ 謝家豪

花蓮地方政治近年連番爆出醜聞，前玉里鎮長蔡秋龍因「大禹壘球場」等諸多弊案，涉貪遭一審重判十一年，內容涉及白手套、假借款、侵占公款，將公所淪為私產；至於花蓮縣政府民政處前處長明良臻，則在大罷免期間涉嫌濫權對公民「查水表」，遭起訴、交保並限制出境。更令人震驚的是，明良臻復職了，而且再出任花蓮縣政府機要，從民主治理、法治原則與公務倫理等角度檢討，傅崐萁、徐榛蔚家族政治的囂張狂妄，完全看不起花蓮人，更赤裸裸揭示地方派系政治如何將行政體系私產化，讓責任政治淪為空話。

這不只是兩名官員的問題，而是整個體制折射出的結構性病灶。花蓮的政治長期被批評「家族化」、「派系化」，公部門本應是公共服務的平台，如今卻成了派系交換、安插自己人的工具。當人民看到鎮長公然勒索廠商、侵吞補助；又見縣府高層涉案，仍能透過私誼安排「軟著陸」，不免要質問：所謂的責任政治，是否只是表演？所謂的清廉，是否只是空話？

真正能改變現況的，只有靠公民社會的力量，花蓮的民主力量不能潰散。當司法揭露貪污，當媒體追蹤濫權，最終是否能轉化為制度改革與政治清理，取決於公民是否持續監督、是否願意站出來。我們若沉默，那麼「假辭職、真復出」將成為常態；若我們退縮，那麼「官位是派系收容所」將繼續合理化。

面對蔡秋龍案、明良臻案，花蓮的公民力量必須更勇敢、更堅定。要要求花蓮縣府全面公開人事與標案流程，要求司法徹底追討不法所得，更要在選票上展現清楚態度：支持清廉、拒絕黑箱。民主不只是四年一次的投票，而是日常持續的監督與行動。

花蓮人不能再鄉愿了，花蓮縣政府只是傅崐萁、徐榛蔚等家族政治派系的金權交易所，花蓮人應該從大罷免的公民運動中鞏固並保持集結，展開直接揭弊、監督的公民運動，向花蓮的家族政治集團宣戰。唯有從公民自覺及力量的凝聚，才能避免花蓮成為黑箱政治的代名詞。這股良善的公民力量不能潰散，更不能被恐懼與冷漠擊敗！

（作者是花蓮大禹國小教師）

