自由廣場》美國入股震撼下 台積電的雙重保衛戰

美國政府擬將《晶片法案》對半導體製造商的「補助」轉為「股權投資」的震撼彈，引爆了一場關乎台積電經營自主權與核心技術安全的「完美風暴」。

此舉揭示，美國以「國家安全」與「製造回流」為名，試圖深入全球半導體龍頭的股權結構，這與台積電數十年來賴以成功的「客戶中立」與「技術獨立」兩大基石產生根本性衝突。

第一部分：美國政府的入股意向，對台積電是一把雙面刃。表面看似強化了與美國的連結，實則潛藏著侵蝕其核心競爭力的兩大威脅：經營自主權的喪失與營業祕密的洩漏風險。對企業治理形成挑戰，更可能重塑全球半導體產業的競爭格局。

威脅一：經營自主權的侵蝕。入股，為這顆心臟帶來了新的潛在風險。

威脅二：營業祕密的洩漏風險。若說經營自主權是台積電的「靈魂」，則領先全球的製程技術就是「心臟」。美國政府的入股，為這顆心臟帶來新的潛在風險。近期震驚全球的竊密案，已凸顯其營業祕密是各國覬覦的戰略資產，保護工作已是國安等級的攻防，而政府作為股東，可能透過股東權利、資訊揭露要求，或在合作項目中施壓，增加台積電最尖端技術（如二奈米、A16製程）外洩的風險。美國政府可能以國家安全為由，要求台積電與美國本土企業（特別是追趕中的英特爾）進行更深度的技術合作或轉移，一旦技術壁壘被削弱，台積電領先地位將受到直接挑戰。

第二部分：面對挑戰，台積電並非只能被動接受。憑藉其雄厚的技術實力、財務狀況及全球產業鏈中的關鍵地位，台積電擁有多層次的策略選項，足以打一場精密的防禦與反制戰。

策略一：釜底抽薪—重新定義「補助」的價值與代價。

最直接的策略，是從根本上挑戰「補助換股權」的合理性。台積電董事長魏哲家曾表示，公司更在意「公平競爭」而非補助，這已為其談判立場定下基調。台積電滿手現金，財務狀況極佳，並非急需補助來完成美國廠的建設。

數字本身就是台積電最強的談判籌碼，據媒體估算，以台積電約一．二兆美元市值計算，美國政府提供的六十六億美元補助，僅能換取約○．五五％的股權，與傳聞中比照英特爾的十％相去甚遠。這種「不對等性」揭示了美方要求的苛刻，也給了台積電拒絕或提出反對方案的堅實基礎。

防火牆策略—將風險鎖在「美國廠」

完全拒絕合作並非最佳選項，建立一道有效的「防火牆」，將風險隔離在可控範圍內，便成為最務實的解方。多位專家均提出了最可能的模式：將任何股權合作限定在「台積電美國亞利桑那州分公司」，而非影響全球營運的台灣母公司。

台積電可以透過設立特殊目的公司（SPV）來營運美國廠，或向美國政府發行不具投票權的特別股。這樣既能滿足美方「分享成長紅利」的要求，又能確保其投資僅為財務性質，無法干預公司治理、染指董事會席次，或影響台灣母公司的全球戰略。有效將「美積電」的衝擊範圍最小化，保護核心研發能量與全球客戶體系不受干擾。

（作者是高師大事業經營系教授）

