自由廣場》守護亞洲第一個實現非核家園的國家

2025/08/22 05:30

◎ 林仁斌

核電危險、昂貴，是不能永續再生的能源。台灣地狹人稠、地震颱風頻仍，且有中國武力威脅，欠缺發展核電的自然和社會條件。最重要的是，核能產生的放射性核廢料至今我們仍是無法提供安全、長期的處置方案。事實上，提升能源效率、節約能源、全力發展再生能源與儲能系統，才是符合全球因應氣候變遷、減少碳排、以及永續發展的能源轉型作法。

二○一一年的日本福島核災，讓核能安全的神話徹底破滅，也敲醒了台灣。因此，台灣社會逐步達成共識，決定邁向非核家園，才會將「非核家園」目標寫入我國《環境基本法》以及《氣候變遷因應法》，律定政府應訂定計畫逐步落實「非核家園」願景與目標，開始有了具體實施的時間表（二○二五核電歸零）和能源轉型的措施。

這些年來，台灣政府與人民不斷的展現智慧與決心，證明了即使在九成以上能源仰賴進口、民生與產業電力需求成長、再生能源猶在發展階段的情境下，仍可實現奠基於民主治理、公民參與、環境正義、以及世代正義的非核能源轉型政策。

今年五月台灣第七次主辦「非核亞洲論壇」（在一九九三年於日本東京首次舉辦，隨後輪流在亞洲各國舉辦），有來自亞洲各國包括日本、韓國等七個國家的反核團體近百人，抵台考察台灣達成「非核家園」目標的歷程與成果。與會的國際人士都深刻感受到台灣公民力量的偉大與堅韌，更是誠摯表達對台灣反核運動與民主化過程的高度肯定。五月十七日晚上，他們也共同參加在台灣電力公司大樓前迎接「核電歸零」倒數時刻的晚會，在「非核家園 No Nukes TAIWAN No Nukes ASIA」的投影下感動歡呼，共享台灣「非核家園」帶領世界向前的滿心喜悅。

台灣是亞洲第一個實現「非核家園」的國家，對亞洲各國而言是一盞希望的明燈。如今，一場「詐騙」、「投心酸」的公投正侵蝕著我們的這項歷史性成就。因此，台灣人民更應堅決拒絕核電，別走回頭路。筆者呼籲大家團結起來，以人民力量共同對抗核電利益集團的反撲，守住台灣好不容易達到的「核電歸零」，並持續為實現非核亞洲的願景而努力奮鬥。

（作者是二○二五非核亞洲論壇執行長，文大化學工程與材料工程學系副教授）

