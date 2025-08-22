晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》六顆螺栓要價一億／從核電廠天價螺絲 看藍白非核不可

2025/08/22 05:30

◎ 林進國

八二三國民黨與民眾黨提議公投要讓位於屏東的核電廠重啟，所謂己所不裕勿施於人，提案人是有意參選新北市長的民眾黨黃國昌與國民黨力挺，正如經濟部長所說如要恢復核電，設在新北市的核一核二廠為何不一併辦理公投？藍白兩黨「視南部人為芻狗」的傲慢心態昭然若揭，試問，台灣能夠承受如美國三浬島、蘇聯時期的車諾比，或日本福島的核能災變嗎？

前述三國的領土遠遠大於台灣，有足夠腹地保命，但台灣面積小且四面環海，又位處颱風與地震帶，大家能逃去哪裡？一旦發生核災，所有產業都將遭受核汙染而被封鎖，台灣人民也會因核污染而致健康生命受侵害，絕大多數人跑不掉，但擁核的藍白立委卻能隨時拍拍屁股搭飛機遠離台灣。

二○一二年國民黨執政，核二廠需更換六支損壞螺栓，美國奇異公司以該螺栓是核能級且無庫存必須訂製，要價近億台幣，如此天價螺栓讓國人難以置信，但當年馬政府照樣買單，核電廠的耗材，只要說是核能等級，就沒得議價，絕對是賓主盡歡的獨門好生意，其中貓膩，聰明的就懂。

從核一到核四，多在國民黨執政時期興建，供應鏈體系這塊大餅絕對肥水不落外人田，以一座核電廠使用四十年為限，運轉四十年的三座核電廠絕對讓供應鏈體系賺到盆滿缽滿。

秉持非核家園理念的民進黨執政後，按規範將已達四十年使用年限的三座核電廠依序除役停用，台灣是繼德國二○二三年之後正式關閉三座核電廠而成為非核國家之一，政府陸續開發太陽能與風力發電並配合現有之火力與天然氣發電，成為台灣供電組合，並全力發展天然氣發電以逐漸取代燃煤火力發電廠，政府用心開發多元綠色能源的決心與遠見值得肯定。

藍白兩黨既稱核電廠是安全乾淨低成本的可靠能源，那就請藍白兩黨將蘭嶼的核廢料清理乾淨，並說明存放在核電廠的高階核廢料該如何處置？從核二廠六根螺栓近億元天價來看藍白重啟核電，恐怕是醉翁之意不在酒，至於台灣人民的死活，不是藍白兩黨的首要考量，台灣同胞請覺醒，別再走回頭路，千萬不要讓子子孫孫活在核災變的恐懼陰影中。

（作者是科技公司營業經理）

