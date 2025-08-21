新聞線上》八二三大罷免第二戰

八二三罷免投票剩兩週，公民團體「知其不可而為之」，仍在逆境中意志堅定地推動罷免，著實令人敬佩。（資料照，記者蘇金鳳攝）

記者陳杉榮

七二六罷免傅崐萁等廿四位國民黨立委被完封，本土勢力一度受到重擊，八二三要罷免羅明才等七位立委，變成了「不可能的任務」，公民團體「知其不可而為之」，仍在逆境中意志堅定地推動罷免，著實令人敬佩。這種執著於信念奮戰不懈的精神，正是當前朝野兩大政黨所欠缺，也是推動國家改革不可忽視的正向力量。

要改變立法院朝小野大的的結構，有兩種方式，第一種是罷免十二席國民黨立委，扭轉朝野席次，變成五十一比五十，阻斷藍白毀憲亂政，可惜七二六否決了這種可能性。第二種是罷免超過六席以上的國民黨立委，民進黨在補選中當選六席，取得五十七比五十六的席次；八二三的大罷免就是一項「不可能的任務」，能不能逆轉，就讓選民做最後決定。

請繼續往下閱讀...

不以成敗論英雄，大罷免是一項成功的公民覺醒和社會動員，許多不曾參與政治等公共事務的沉默者，成為熱中探討國會運作和台灣前途的參與者，對於國民黨和民眾黨毀憲亂政，對於傅崐萁和黃國昌一再操弄國會多數暴力，罷團展現了作為，也發揮影響力，中配取得身分證六年改四年修法的撤案，老人福利法弄垮健保修法的撤案，都是罷團力量的嚇阻。誠如花蓮葉霸老師所言，「我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們。」

為了恢復國會正常秩序，公民團體有必要將野百合、太陽花到青鳥運動的這股改革的力量延續下去，並和二○二六、二○二八兩次大選連結在一起，窮盡各種力量，繼續嚇阻國民黨。大家都看到了，蔡英文總統推動的年金改革，就要走回頭路，韓國瑜已經預告，最快在八二三罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨立委更是備妥各項提案，向曾經的「鐵票」招手，如果公民團體在罷免投票後解散，剛好稱了國民黨的心意。

公民運動不受政黨操弄，有嚇阻國民黨和牽制民進黨的功能。罷團不是國民黨的仇敵，要的是國會恢復正常，更非民進黨的附庸，要督促執政黨用心施政。一般認為，「討厭民進黨」和「普發一萬元」是七二六罷免失利的主因。以違憲的普發一萬元為例，如果民進黨屈服於藍白的要脅，動輒讓步犧牲國家和人民的利益，公民團體不能客氣，要用點力氣，監督執政的民進黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法