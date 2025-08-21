晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》八二三大罷免第二戰

2025/08/21 05:30

八二三罷免投票剩兩週，公民團體「知其不可而為之」，仍在逆境中意志堅定地推動罷免，著實令人敬佩。（資料照，記者蘇金鳳攝）八二三罷免投票剩兩週，公民團體「知其不可而為之」，仍在逆境中意志堅定地推動罷免，著實令人敬佩。（資料照，記者蘇金鳳攝）

記者陳杉榮

七二六罷免傅崐萁等廿四位國民黨立委被完封，本土勢力一度受到重擊，八二三要罷免羅明才等七位立委，變成了「不可能的任務」，公民團體「知其不可而為之」，仍在逆境中意志堅定地推動罷免，著實令人敬佩。這種執著於信念奮戰不懈的精神，正是當前朝野兩大政黨所欠缺，也是推動國家改革不可忽視的正向力量。

要改變立法院朝小野大的的結構，有兩種方式，第一種是罷免十二席國民黨立委，扭轉朝野席次，變成五十一比五十，阻斷藍白毀憲亂政，可惜七二六否決了這種可能性。第二種是罷免超過六席以上的國民黨立委，民進黨在補選中當選六席，取得五十七比五十六的席次；八二三的大罷免就是一項「不可能的任務」，能不能逆轉，就讓選民做最後決定。

不以成敗論英雄，大罷免是一項成功的公民覺醒和社會動員，許多不曾參與政治等公共事務的沉默者，成為熱中探討國會運作和台灣前途的參與者，對於國民黨和民眾黨毀憲亂政，對於傅崐萁和黃國昌一再操弄國會多數暴力，罷團展現了作為，也發揮影響力，中配取得身分證六年改四年修法的撤案，老人福利法弄垮健保修法的撤案，都是罷團力量的嚇阻。誠如花蓮葉霸老師所言，「我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們。」

為了恢復國會正常秩序，公民團體有必要將野百合、太陽花到青鳥運動的這股改革的力量延續下去，並和二○二六、二○二八兩次大選連結在一起，窮盡各種力量，繼續嚇阻國民黨。大家都看到了，蔡英文總統推動的年金改革，就要走回頭路，韓國瑜已經預告，最快在八二三罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨立委更是備妥各項提案，向曾經的「鐵票」招手，如果公民團體在罷免投票後解散，剛好稱了國民黨的心意。

公民運動不受政黨操弄，有嚇阻國民黨和牽制民進黨的功能。罷團不是國民黨的仇敵，要的是國會恢復正常，更非民進黨的附庸，要督促執政黨用心施政。一般認為，「討厭民進黨」和「普發一萬元」是七二六罷免失利的主因。以違憲的普發一萬元為例，如果民進黨屈服於藍白的要脅，動輒讓步犧牲國家和人民的利益，公民團體不能客氣，要用點力氣，監督執政的民進黨。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書