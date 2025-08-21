社論》習近平的「二○二○照相舘」

習近平將強國夢推到拋物線的頂點，也將自己推向下滑曲線。（美聯社資料照）

往事往往不堪回首，有人卻沈迷於回味往事。「南京照相館」電影，招魂仇日古老記憶，轉移中國經濟失落的社會不滿與信任危機。但，負面消息一個接一個，沖淡了轉移焦點的傳染力。「江油照相舘」，官二代霸凌弱勢，群眾運動正義感大爆發。「雪梨照相舘」，拉出紅三代的海外奢華故事。「社保照相舘」，令陷入困境的底層打工仔、中小微企業雪上加霜。「黃岩島照相舘」，中國海軍、海警艦艇互撞，增添國際級的笑料。「香港照相館」，「愛國者」追殺「亂港者」，遙遠的川普隔洋撂話：我會盡一切的努力拯救黎智英。九月三日，北京閱兵前的彩排，夾雜著中共高層權力鬥爭的刀光劍影。習近平，依舊如二十大風光穩坐釣魚台嗎？情況不明。

二○一二，習近平接班，盛世、危言皆可目睹、耳聞，世界工廠、市場，二○○八北京奧運仍在烘托國運昌隆。西方亦仍相信，北京奧運主題，「同一個世界，同一個夢想」，中國決心加入全球大家庭。可惜，習近平想的不一樣。原先，不乏太子黨、知識分子認為，中國經濟快速成長、與全球連結日益緊密，寄望習近平從事政治改革，連平反六四都不無可能。起初，他著手清洗政敵，國內國外傾向接受，那是革除積弊的反貪腐，完善改革開放之必要。不料，清洗沒有止境。最近，連他自己拔擢的高幹，位子還沒坐暖便遭整肅，而且還是國防、外交之重臣。二○一八年三月，通過憲法修正案，取消國家主席連任限制，習近平思想入憲，確立了中共的「新時代」。二○二二年十月，中共二十大，胡錦濤被架離會場。一年後，李克強意外猝逝。定於一尊，天威難測，堪稱「清零帝」獨享的形容詞。

請繼續往下閱讀...

集體領導、任期制，被改造為一人專政、終身制，受影響的畢竟在中共上層。然而，否定鄧小平總設計的改革開放，回歸毛澤東的土八路大躍進、東風壓倒西風，經濟回歸國（企）進民（企）退，這樣的政策逆轉，影響民生層面就擴大了。西方也開始警覺，中國的竊盜經濟、補貼特定產業模式，利用不法獲利的智財權與廉價產能，彎道超車西方經濟競爭力、扼殺特定產業的對手，有違全球化的遊戲規則。於是，西方開始回應。以美國為代表，二○一七，川普一．○強調，經濟安全就是國家安全，中國被重新定義為美國的戰略競爭對手。二○二五，川普二．○，美國再次偉大，讓美國企業、半導體供應鏈回到美國，確保美國科技領先全球。從貿易戰、科技戰，深化至地緣政治爭鋒，橫跨川普相隔四年的兩個任期，之間拜登在這方面也保持同一戰線。孰以致之？何以致之？答案在習近平的毛裝口袋裡。

國際風向，明顯變了。習近平對挑戰的回應，卻犯了國家發展的戰略錯誤，特別是二○二○這個特別的一年。二○一九年底，新冠病毒在武漢出現、迅速傳播，二○二○年一月二十三日，一二三自由日，武漢封城。從此，封控清零成為中國的最高指導方針，核酸檢定成為中國人的日常，工廠、市場無法正常運作。由於缺乏透明度，西方國家錯失防疫先機，紛紛墜落疫情淪陷區，全球經濟幾乎停擺。台灣，則是新冠災情的化外之地。中國本身，災情至今仍乏可信報告，最嚴重的是，始終拒絕國際病毒溯源調查，以致從武漢研究室人為流出病毒之說，一直在全球廣為流傳，中國的形象為此付出極大的代價。形象是抽象的，經濟則很具體，失去全球經濟成長的引擎作用，才是中國真正的致命傷。新冠疫情爆發之後，各國政府、國際媒體的中國敘事，從充滿機會、和平紅利瞬間逆轉，變成麻煩製造者、和平破壞者，習近平也多了習特勒、習皇帝等綽號。

二○二二年十月，二十大前夕，北京四通橋掛起抗議布條：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由」、「罷工罷課罷免國賊習近平」。該年底，因悼念烏魯木齊火災而起的白紙運動，始於南京蔓延全國。不到兩年前，嚴格封控疫情，也嚴格封控二十大，習近平如願以償三連任，徹底粉碎原來集體決定的接班計畫。香港國家安全法，也在二○二○年六月三十日通過後立即實施。趁全球深陷疫情之際，完成自己在國內一人專政，撕毀國際條約「中英聯合聲明」，習近平既將強國夢推到拋物線的頂點，也將自己推向下滑曲線。中國的命運，也被他綁在身上。於今回顧，習近平當下的內外交困，「二○二○照相舘」，不正提供了栩栩如生的解說？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法