自由廣場》（鏗鏘集）那個曾被期待的政治人物

◎ 李敏勇

柯文哲涉貪凟被拘押，檢方求刑廿八年半，審判階段柯文哲竟大發雷霆，對犯行一概否認。參選過總統的他，不認犯行，卻胡扯賴清德總統，還活在戒嚴時期國民黨國時代嗎？柯原本被期待是台灣另一股新政治力量，但初任台北市長就自以為是，續任後更以為羽翼已豐，他創立的黨卻淪為國民黨側翼，紛擾台灣。是因個性或品性？是個性，也是品性！

柯帶著醫生頭銜栽入權力染缸，不知所以，惡形惡狀盡露無遺，辜負原本支持群，而柯母、柯妻縱容其罪，牽引他走向末路，柯妻還說要帶柯骨灰去北京天安門為柯申冤，什麼邏輯？頭殼歹去嗎？民眾黨若走上正道，假以時日，或能壯大為另一股台灣政治力量，與民進黨形成輪替局面。奈何柯一人政黨，擺盪在神鬼之間，野心徒成個人造業，無法成就國家大局。柯去一趟延安，讀一些毛語錄，就自以為是毛嗎？歷史不是這樣形成的！

競選市長時被柯文哲極盡羞辱的連公子，對柯為何笑臉逢迎？還不是因為更恨民進黨？國民黨因民眾黨加持，好像吃了含重金屬的還魂丹，不知有毒，藥效退了，體虛才會顯現。柯文哲曾被期待，但台灣人民期待他的不是顛覆台灣尚未真正建構完成的國家。我不相信台灣人在自己國家的重建之路，會容許藉著民主化條件顛覆自我重建之路。

白布染黑最容易，變顏色也最快！為什麼台灣的政治人物不盡是共同體建構的力量？我們在文化上對國家的想像，對政治人物的期待，或說作為國家主人的權利與責任�擔，究竟出了什麼問題？柯文哲暴起暴落，是負面政治人物的經典。與其說可惡，不如說可悲！那個曾被期待的醫生，已是被唾棄的政客。他自己不知道為什麼被唾棄嗎？而她們不知道自己的兒子、丈夫為什麼被唾棄嗎？

（作者是詩人）

