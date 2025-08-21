自由廣場》台南市「普發現金」的照妖鏡！

◎ 林柏寬

台南市長黃偉哲在藍綠議會黨團一致要求普發現金的情況下，表示將審慎研議，提出完整報告，極有可能「普發現金一千元」。此事像一面「照妖鏡」，清晰映照出藍綠兩黨在「還稅於民」這場大戲中的虛偽與算計。

黃偉哲市長勉為其難地擠出「一千元」，藍白兩黨卻憑藉國會多數暴力大方普發「一萬元」，更突顯政策的不合理。人民也許一時迷惑，被盧秀燕市長那番「一人一萬元、一家四口四萬元」、「自己多收的錢拿回來有何不可」的謬論給欺瞞，但當黃偉哲研議普發現金「一千元」，這面照妖鏡將反射向國民黨的執政縣市。

新版財劃法後大增四一六億元、增加金額居全國之冠的台北市，蔣萬安市長是否要比照台南市跟進？台中市盧媽媽市長又打算發給市民多少錢？台中市在新版財劃法中多撈了二六二億，一人發四萬，一家四口就可以拿到十六萬元，還錢於民，豈不是皆大歡喜？新北市在新版財劃法中多撈了三七四億元，侯友宜市長打算發多少錢給市民？較窮的台南市都已研議要發現金，有錢的藍營市長就不能拿出一點錢回饋市民？

勒索中央普發一萬元就說是為民喉舌，動用自家縣市的錢就說有財政困難，要先拿去還債。這種只要權力、不扛責任的自助餐式邏輯，正是這場鬧劇中最不堪的真相。台灣人民應看清藍白掏空中央的作為，萶讓他們藉由反罷成功的氣勢而繼續為所欲為。

（作者是國中教師，台南市民）

