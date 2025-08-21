晴時多雲

自由廣場》核三公投的啟示 資訊素養是民主的第一課

2025/08/21 05:30

◎ 謝家豪

身為國小教師，我深刻感受到，在這個資訊爆炸的時代，教育孩子如何分辨真偽，比單面向傳授課本知識更重要。最近的「核三延役公投」就是最好的教材。

台電公司數據顯示，即使台灣目前沒有任何核能機組運轉，尖峰用電仍有十五％的備轉容量，供電呈現綠燈，顯示台灣的供電並不依賴核電。但社會卻充斥「沒有核電就會缺電」的說法。這就是孩子必須面對的真實世界：資訊矛盾、真假摻雜。

再看另一個爭議：有人說核電「乾淨又便宜」，但事實是高階核廢料的半衰期動輒數萬年，至今無解；且核電還包含退役、維護、廢料儲存的龐大成本。但這些資訊未被完整呈現，只被簡化成上面那句口號。

作為教師，我常提醒學生「看到聳動標題，別急著相信；遇到數據，一定要追問來源」。唯有透過媒體識讀，他們未來才能不被假訊息操弄。

這次公投更曝露出一個矛盾：北部的核一、核二未在討論範圍，只由南台灣居民承擔核三廠的風險。票由全國人民投，後果卻由部分地區承擔，這種設計是否在考驗人性？

我想向全國教師同仁呼籲：我們不只是知識傳授者，更是資訊素養的引導者。面對能源、空污、氣候等公共議題，教育現場應該帶領孩子檢視不同觀點，學會獨立思考，而非被單面向或選擇性論述牽著走，故意忽略事實而喪失理性判斷。

核三延役公投，表面上是能源選擇，實質是民主素養的一場考驗。社會正陷入爭論，而孩子們正看著大人如何處理爭議。我們若能幫助他們培養獨立思考的力量，這才是用教育守護民主的最根本功能。

（作者是花蓮大禹國小教師）

