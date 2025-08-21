晴時多雲

自由廣場》從核三全黑事件談危機邊緣

2025/08/21 05:30

◎ 胡振興

核三廠在二○○一年三月十八日發生「全黑事件」事故（被列為「第三類A級緊急事件」），外部電源中斷兩小時之久。當時確實尚有不須外部電力的蒸汽動力冷卻系統在運作，爐心沒有失去冷卻功能，但筆者必須提醒，這起事故清楚顯示安全邊際正在被逐步消耗：外電失效、柴油機接連故障，最後只剩蒸汽系統維持。如果停電再持續更久，風險將隨時間急劇升高。那次核三全黑事故長達兩小時，冗餘機制已經一層層被動用，這正是我們所說的「千鈞一髮」。

這些安全冗餘，就像是跳傘時主傘失效，被迫動用副傘。副傘被設計用來緊急救命，但不會有人因為「還有副傘」就認為主傘失效不嚴重；何況，萬一副傘也失效，後果就是送命，而這並非不可能發生。

蒸氣冷卻系統也是如此，它依靠反應爐停機後的衰變熱產生蒸氣，推動渦輪抽水降溫。雖然不用外電，但蒸氣會隨著熱量衰減而逐步減少，並非「無限可靠」。因此，它只能爭取時間，而不能長久依賴。

筆者的重點不是否認當時「最後仍安全」，而是要強調：當一層層冗餘逐步崩解，最後只剩副傘—蒸氣冷卻系統—支撐時，風險其實已逼近邊緣。若這道最後防線失守，後果不堪設想：爐心熔毀、氫氣累積爆炸、甚至放射性物質外洩，都是可能發生的嚴重後果。

（作者從事科技業）

