晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當官爽爽收錢 柯文哲教壞囝仔大小

2025/08/21 05:30

◎ 墨客

柯文哲粉專發文坦承「收三百萬，給自己辦公室安排使用」，卻同時表明自己不認為有什麼不妥。這番話顛覆社會的三觀，因為它不僅涉及政治人物的誠信，更直接霸凌台灣社會對「公務員收受財物」的嚴格界線。

一般人去戶政事務所辦證件，覺得服務好，想買杯手搖飲慰勞公務員就會被拒絕「依法規定不能收受」這是最基本的行政倫理。此外，即使是一盒水果、一份伴手禮，倘若與職務有利害關係，都可能觸法，輕則記過、重則法辦。對基層公務員而言，這條線可是清清楚楚，不容恣意跨越。

如今，一個曾經掌控北市府龐大公權力的政治人物，竟大剌剌地說「三百萬收了，但我不覺得有問題」，這簡直是對遵守規範的全體公務員與納稅人的公然羞辱。法律白紙黑字寫得明明白白：公務員不得要求、期約或收受與職務有利害關係者的財物，除非符合極少數例外條件。而這些例外，不外乎是公務禮儀、長官慰問、或低於五百元的小額餽贈。試問，三百萬合乎哪一項例外？

這不僅是「收錢」，根據《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，任何超過限度的金錢往來，都可能構成重大違法。基層公務員收受一份禮盒都可能被追究責任，一個首都市長拿人三百萬，怎能說得如此理所當然？這種雙重標準，正是侵蝕社會信任、敗壞政治文化的病灶。

柯文哲如此這般「大方承認」，更像是一種野蠻：我就是這樣做了，怎麼樣？有什麼好大驚小怪的？這種態度，不僅是個人道德標準低落，更是對國家法治與行政倫理的公然挑釁。如果首都市長可以隨便拿人三百萬，那台灣的法律紅線到底還剩下什麼？

政治人物應奉公守法，以身為表率，同樣的事若發生在基層公務員身上，恐怕早就身敗名裂，不見容於社會。但發生在柯文哲身上，他在法庭上竟然理不直而盛氣凌人，甚至被粉絲瞎挺。這種「誠實承認收錢」的政治表演，背後反映的是狂熱支持者對政客的縱容，以及柯文哲對體制的戕害、對人民的侮辱、對道德的砸爛。

（作者是國中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書