自由廣場》只為一黨之私 不惜捆綁司法？

2025/08/21 05:30

◎ 莊宇森

民眾黨主席黃國昌及該黨立委張啓楷、陳昭姿在週二提案修正《刑事訴訟法》，擬刪除關於「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，此舉遭質疑是為前主席柯文哲量身修法，引發質疑。未來一旦刪除關於「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，屆時就算法院認定被告犯罪嫌疑重大，且有「勾串共犯或證人之虞」，也不得據此羈押被告，勢必造成被告得以「在外（在看守所外）」恣意勾串共犯或證人，嚴重影響刑事訴訟案件之追訴、審判或執行。

《刑事訴訟法》第一○一條第一項規定，以下三種情況才能羈押，以防被告妨害司法訴追：一、逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者；二、有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；三、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

民眾黨立委此舉，只是向柯粉表現出已為柯竭盡全力而已。然而，若當真刪除該理由，未來勾串共犯或證人必會變成刑事司法實務的常態，到時法院還能審得出真相嗎？

修法刪除「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，對刑事訴訟制度將造成極重大衝擊，被告為了脫免罪責，必然「勾串共犯或證人」如此一來，欲證明犯罪以便將被告繩之以法，將是難上加難。為了政治目的而影響整個司法制度，黃國昌等人的作法令人無法茍同。

（作者是公會法律顧問）

