自由廣場》方便被告勾串共犯證人 民眾黨要這種法律？

◎ 傅馨儀

民眾黨針對刑事訴訟法提出修正草案，擬修法將之羈押事由中的「勾串共犯或證人」予以刪除。此事令人怵目驚心，立委難道不知道，在刑事實務案件中，「勾串共犯或證人」常常就是導致案情無法水落石出的常見犯罪行為嗎？

民眾黨這項修法的說明內容寫著：【…刑事訴訟法條文修正草案，刪除「勾串共犯或證人」之羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押】。顯見立委的法案助理，在刑事訴訟法專業知識亟需加強。

請繼續往下閱讀...

在我國現行刑事訴訟法，「羈押」本就是最後手段性原則，亦即不能用大砲打小鳥。在現行刑事案件實務，若屬可用「具保（交保）、責付、限制住居」的方式，本就不會動用到羈押被告這個最後手段。我國刑事訴訟法的羈押，除了須有羈押原因，還須符合最後手段性原則，所以法院裁定羈押時，會敘明詳實的羈押原因與必要（最後手段性）的理由。

民眾黨版的草案，應該是不了解實務狀況與現行刑事訴訟法規定而制訂，如上所述，羈押是司法為查明案件事實，在無從替代手段之下，才能進行的最後方式。未來，一旦「勾串共犯與證人」都不能成為羈押的法定原因，這樣的法律彷彿向國人宣揚一個可怕的觀念：犯錯後勾串共犯跟證人儼然成為必要之惡，而讓事實真相不明則是正常的心態，至於被害人因而含冤而真相無法伸張，也不用想得太嚴重。

鼓勵被告勾串共犯和證人，難道這就是我們要的法律？

（作者是執業律師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法