自由廣場》加薩廿年轉變 善意撤離加薩 以色列卻換來報復

◎ 游瑪雅 (Maya Yaron)

二○○五年八月，以色列做出一項歷史性的決定：從加薩走廊撤軍。在這項撤離計畫中，以色列拆除了廿一個屯墾區，並將八千名以色列居民從其家園中撤離。這項決策在以色列社會內部引起討論，但其政治目標十分明確：降低衝突，並為與巴勒斯坦人之間的和平創造機會。

到了二○○年九月，加薩被移交給巴勒斯坦自治政府。然而，儘管初衷良善，和平並未隨之而來。二○○六年，巴勒斯坦人以民主方式選出哈瑪斯，一個公開宣稱要摧毀以色列的恐怖組織。哈瑪斯上台後的第一項行動就是殘酷地殺害政治對手，並將人道援助轉用於加薩境內的恐怖基礎設施。哈瑪斯沒有教導和平共處，反而將巴勒斯坦人培養成自殺炸彈客；他們沒有建設學校和醫院，而是興建火箭和恐怖地道。多年來，數以百萬計的以色列人都生活在加薩走廊發射的火箭與無盡恐怖攻擊的陰影下，這些攻擊已造成數百人死亡，讓無數社區深陷長期心理創傷與不安之中。

請繼續往下閱讀...

二○二三年十月七日，成為以色列歷史上最黑暗的日子之一。超過五千名恐怖分子自加薩地帶入侵以色列。他們殘忍屠殺了超過一二○○，包括男性、女性、兒童，甚至嬰兒，並綁架了超過二五○名平民與軍人。他們犯下了難以想像的暴行：孩童被活活燒死、婦女遭到性暴力、屍體被肢解。這是一場徹底的邪惡之日。

加薩撤離行動凸顯了以色列至今仍面臨的兩難抉擇，如何在維護國家安全與追求和平未來之間取得平衡。然而令人遺憾的是，直到今日，以色列每一次朝和平邁出的步伐，卻都遭到選擇戰爭而非共存者以恐怖行動與血腥暴力回應。哈瑪斯恐怖組織的殘暴行徑至今仍未停止，甚至在此刻仍蓄意針對以色列人質，讓他們被迫挨餓、關押在非人道的環境中。

作為安全內閣決議打擊哈瑪斯的一部分，以色列將透過建立一個替代性的平民行政體系，為加薩居民提供邁向更好生活的機會。同時在戰鬥區外向巴勒斯坦平民提供人道援助，幫助物資無限制地進入。我們也積極防範以哈瑪斯為首的恐怖份子滲透援助組織。目前正與國際社會合作，為巴勒斯坦平民提供人道援助，歡迎台灣加入眾多國家的行列，對需要幫助的平民提供必要援助。

以色列廿年前撤離加薩計畫，本意是為和平創造契機；如今以色列的行動也有著相似的目標。要實現這個目標，所需的條件非常明確：首先，讓加薩脫離哈瑪斯的威權統治；第二，毫無保留地承認以色列作為猶太人民家園的生存權；第三，真誠願意與以色列和平共處。這或許需要時間，也必然需要勇氣。但唯有在這些條件達成之後，兩個民族才有可能真正建立起持久的和平。

（作者是以色列駐台辦事處代表）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法