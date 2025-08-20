晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》廠商承包須「孝敬」 核電廠不乏索賄弊案

2025/08/20 05:30

◎ 陳建志

「核三延役」公投將在八月廿三日投票，台北地檢署十五日才剛依貪污罪起訴台電核二廠廠長曾文煌、林口火力發電廠廠長朱允中。兩天後民眾黨、和碩董事長童子賢、國民黨立委翁曉玲等人十七日召開記者會，支持在「核安無虞、核廢有解」前提下，延長核三廠運轉年限。

有趣的是，只要搜尋核能電廠弊案，紀錄劣跡斑斑，核能電廠除了今年受賄案外，還有一件核燃料採購弊案，時任燃料處核燃組的任姓組長涉嫌向廠商索賄，纏訟多年終於定讞。核電廠早非首次傳出弊案，只計大案就多到監察院不只一次糾正，二○一六至二○一九年新北核一核二廠內部負責採購的公務員向廠商索賄，並勾結天道盟組圍標集團，不只貪污、違反採購法，還涉殺人未遂罪。

監院當時糾正指出「內控制度與廉政風險管理亟需改善」，舉凡長年規避公共工程施工品質要點，工程案件以勞務採購方式辦理等監督失靈。同樣問題在核四廠興建過程再度上演，也遭監院糾正，偷工減料且材料遺失，並以劣質品替代，自行修改設計未按圖施工、經濟部、台電、包商監督內控管理不佳，其中還有混凝土採購案受賄案。

回顧多起核電廠弊案，不難發現涉案人員惡性重大，多屬主動向業者索賄，從承辦、組長、廠長皆有，而案件揭露的賄賂行情，標案利潤五成，白話是廠商賺多少，官員要分一半。

若以網傳核三延役只須三百億成本算，安檢設備更換標案，最少利潤一成，即卅億，一半打點關係即十五億，就算並非案案有機會「分潤」，行賄金額依然綽綽有餘。以今年核二廠貪污案為例，廠長被搜索期間，審計處剛完成例行審計報告，案件一爆發除了尷尬還是尷尬，單憑形式檢查、標案多如牛毛，內部人要圖利廠商並不難，何況廠長直接索賄、受賄，內部政風單位形同雞肋，只能靠檢廉偵辦。

時任台電核能發電處長許永輝在二○二一年核四商轉公投發表會上坦承，「核四廠從設計、採購、施工，到事故處理上有很多先天不良的問題」。如今民眾黨再提核三延役，回顧核電廠弊案，不知是「忘記了還是害怕想起來」。

（作者是政治工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書