自由廣場》廠商承包須「孝敬」 核電廠不乏索賄弊案

陳建志

「核三延役」公投將在八月廿三日投票，台北地檢署十五日才剛依貪污罪起訴台電核二廠廠長曾文煌、林口火力發電廠廠長朱允中。兩天後民眾黨、和碩董事長童子賢、國民黨立委翁曉玲等人十七日召開記者會，支持在「核安無虞、核廢有解」前提下，延長核三廠運轉年限。

有趣的是，只要搜尋核能電廠弊案，紀錄劣跡斑斑，核能電廠除了今年受賄案外，還有一件核燃料採購弊案，時任燃料處核燃組的任姓組長涉嫌向廠商索賄，纏訟多年終於定讞。核電廠早非首次傳出弊案，只計大案就多到監察院不只一次糾正，二○一六至二○一九年新北核一核二廠內部負責採購的公務員向廠商索賄，並勾結天道盟組圍標集團，不只貪污、違反採購法，還涉殺人未遂罪。

監院當時糾正指出「內控制度與廉政風險管理亟需改善」，舉凡長年規避公共工程施工品質要點，工程案件以勞務採購方式辦理等監督失靈。同樣問題在核四廠興建過程再度上演，也遭監院糾正，偷工減料且材料遺失，並以劣質品替代，自行修改設計未按圖施工、經濟部、台電、包商監督內控管理不佳，其中還有混凝土採購案受賄案。

回顧多起核電廠弊案，不難發現涉案人員惡性重大，多屬主動向業者索賄，從承辦、組長、廠長皆有，而案件揭露的賄賂行情，標案利潤五成，白話是廠商賺多少，官員要分一半。

若以網傳核三延役只須三百億成本算，安檢設備更換標案，最少利潤一成，即卅億，一半打點關係即十五億，就算並非案案有機會「分潤」，行賄金額依然綽綽有餘。以今年核二廠貪污案為例，廠長被搜索期間，審計處剛完成例行審計報告，案件一爆發除了尷尬還是尷尬，單憑形式檢查、標案多如牛毛，內部人要圖利廠商並不難，何況廠長直接索賄、受賄，內部政風單位形同雞肋，只能靠檢廉偵辦。

時任台電核能發電處長許永輝在二○二一年核四商轉公投發表會上坦承，「核四廠從設計、採購、施工，到事故處理上有很多先天不良的問題」。如今民眾黨再提核三延役，回顧核電廠弊案，不知是「忘記了還是害怕想起來」。

（作者是政治工作者）

