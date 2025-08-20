晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚滲透無所不在 台灣最大隱患

2025/08/20 05:30

前軍情局長劉德良中將給民進黨寫了一篇「淺談共諜對台滲透狀態」，主要是組織滲透，他判斷被吸收人數早已不止原先估計的五千人。今年初以來，國安局公布了二○二○年迄今的一五九個共諜案，現退役軍人佔了六成，造成國防部保防工作極大壓力，接著爆發民進黨五個共諜案，全國譁然，驚覺事態嚴重。共諜已散佈在政府及民間企業及社團，大家必須嚴肅面對。

對此我體會很深，但充滿無力感。我們在二○○九年成立「台灣青年反共救國團」以來，就成為共諜滲透的目標，一開始就收到來自海外的信件，要求提供資助與武器，我們都拒絕回覆，一來我們只做思想傳承，二來那時是馬英九執政，我們無法判斷那是共諜還是國民黨間諜，或身兼兩職，因為我們的電話經過鑑定，都被某方人士通過中華電信竊聽，我們若與對方有書信來往，馬英九可藉故把我們抓起來。我們還收到冒充流亡維吾爾人的信件，故意用簡體字與蹩腳漢語來聯絡，後因引發我的警覺而中斷。還有冒充牛津大學維族學生來台灣要與我們見面，傳他的學生證影印件給我們，但因查不到他的入境記錄而未見面。

我們小小團體就有好幾件被滲透記錄，甚至透過民進黨創黨黨員要拉我到香港與中國方面認識。還有一件是收了中國方面的錢，卻因未完成任務而被地檢署免予起訴。台港之間更是往來頻繁，我因揭發而被香港方面告上法庭，他們聘請的是馬英九的律師，可見財力雄厚。

在馬英九時代，我們只能忍氣吞聲，蔡英文掌權初期，也無可奈何。我們都將情況反映給民進黨，似乎也未獲重視，或是他們也沒有辦法？二○一九年葉國興出任國安會副秘書長，我們對上口，理念也一致，但他不久就因水土不服而請辭，我們只能再袖手。蔡英文後期國安有進展，特別是破獲現退役軍人方面，但在政府與民間藏匿的更多，尤其香港第二次淪陷前後，又有一批滲入，迫使台灣收緊政策。

中共的同路人，在立法院毀憲亂政的是第一線人馬，不勞中共高層「洩密」我們也知道，李筱峰教授廿多年前就寫過了。最難抓的是隱藏在綠營內部的共諜，他們以革命口號掩護自己，他們的「反共」是得到恩准，用來欺騙台灣人；他們往往用空洞極端的口號來分裂台灣，表面反共，實際上在貫徹中共的意圖，這需要台灣人擦亮眼睛，區別真假反共，別以為喊反共就是自己人，甚至盲從他們。

至於應對中共的資訊滲透，沈伯洋在從政前就研究這個問題，並且貫徹在行動中。但是要反擊中共的認知戰，除了若干部門要負責，更是全民的責任。匪諜就在你我身邊，還在無邊無際的網路中，期望全民自覺抵制和反擊。

（作者林保華為資深時事評論員）

