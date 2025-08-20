自由廣場》從雙普會及川澤會 台灣能學到什麼？

◎ 廖明輝

烏克蘭總統澤倫斯基與七位歐洲領袖在白宮，與美國總統川普進行高度政治性會談。不同於今年二月的川澤會，澤倫斯基此次不再單槍匹馬，而由歐洲盟友陪同，但這場政治舞台的真正焦點，在於川普的策略性「模糊」，他在社群發文表達與普廷即將推動「三方峰會」，同時強調和平不須以停火為前提，這種矛盾，反映川普持續在「停火」與「和平」之間尋找交易空間，也曝露其試圖用戰場態勢作為與各國談判槓桿。

對台灣而言，從這場川澤會談及稍前川普與普廷在阿拉斯加的雙普高峰對話，能獲得許多地緣戰略啟示。首先，普廷在雙普會用八分半鐘的演講精心包裝，以「鄰居情誼」與「歷史遺產」為鋪墊，實則試圖修補美俄關係並重塑對烏戰略為「安全關切」。他對川普展現信任，對美國歷史表示敬意，實際是為談判鋪路，也為「土地換和平」提案進行預告。川普的回應更直接，他承認協議尚未敲定，但強調「大方向一致」，他表示三方峰會將成為結束戰爭的起點，甚至說「澤倫斯基幾乎可以立刻結束戰爭」，這在歐洲眼中無異公開施壓，是要烏方在談判中做出實質讓步。這讓歐洲多國高度警惕，德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏皆強調，必須先有停火，才能進入和平程序。他們擔心川普與普廷私下協議將壓縮烏克蘭談判空間，甚至讓「和談」變成「屈服」。

請繼續往下閱讀...

從這一連串變化，台灣可以看到三個核心教訓：第一，議程設計與「談判起點」主導權的重要性。川普試圖把戰場現狀作為和平談判基準線，意味誰在戰場上有更多既得利益，誰在談判桌就擁有更多籌碼。對台灣而言，維持不讓中共創造任何「事實既成」狀況（例如中共灰色行動），就是守住未來談判「起點」紅線。因為一旦現實被默認為起點，談判只會往讓步傾斜。

第二，安全承諾若無驗證機制，徒然紙上談兵。川普雖拋出「類北約第五條」承諾，美國特使甚至宣稱俄方已默許，但實質上，這類安全保證缺乏具體部署方式與違約處罰架構。台灣若要爭取更多國際支持，關鍵在於能否與盟友建立高密度監測、預警、情報與聯合演訓機制，尤其是實體合作才是安全保證核心。

第三，國際支持不能外包，須由自己「主導敘事」。澤倫斯基此次找來七位歐洲領袖同行，是因他清楚自己單獨面對川普可能吃虧，故以類似「打群架」方式談判，避免再次遭川普言語羞辱。對台灣來說，面對兩岸衝突風險，若不能與區域鄰國或理念相近國家合作說好自己的立場敘事，很可能在國際談判被定義為「麻煩製造者」，而非和平維持者。

川澤會與雙普會是世界強權如何操作「和平敘事」的戰略演示，對台灣而言，我們不能只當旁觀者，更應該是研判者、準備者與主動者。須對未來美中可能進行的川習會談判，視為今天開始的布局，積極研判並準備。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法