晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》亞洲第一個廢核國 台灣不須走回頭路

2025/08/20 05:30

◎ 尹順真

台灣創下歷史紀錄，成為亞洲第一個廢核的國家。即使在正式政策決定之前，台灣就已經停止了龍門核電廠兩座幾近完工反應爐的建設。隨後，台灣於二○一六年做出了大膽的非核承諾，並擬定了明確的時程表，計畫於二○二五年前永久關閉所有六座運轉中的核反應爐。總計，有八座核反應爐從台灣的能源未來中被移除。這項成就不只是全球性的里程碑，更彰顯了台灣人民的智慧與決心，也展現出民主領導與公民參與在能源政策上的力量。

作為一名韓國的教育者與研究者，我長年支持台灣的反核運動，曾走遍台灣各地分享首爾市「一座核電廠減量計畫」的經驗。我親眼見證了台灣公民社會的力量，深受社區組織、資訊傳遞與動員過程所啟發。這一切都確保了能源決策不會僅由技術官僚或企業主導，而是由人民共同參與。台灣的經驗成為亞洲許多人心中的希望與驕傲，證明了即使在電力需求成長、仰賴進口化石燃料、再生能源仍在發展階段的社會中，仍可實現以正義與公民參與為本的能源轉型。

台灣的非核家園不只是一項政策，更是人民為未來做出的集體選擇。我們不應該走回路。讓台灣再次引領前行。

但如今，這項進展正面臨威脅。台灣的在野政黨發起了一項全國性公投，欲重啟最近才關閉的最後兩座核反應爐。八月廿三日，台灣人民將被要求投票決定是否要推翻這項經由長期努力才完成的非核轉型。正因如此，我寫下這篇聲明，不只是為了表達憂慮，更是要向台灣傳達國際社會的聲援。

儘管核能常被描述為對抗氣候變遷的低碳工具，現實卻更為矛盾：「氣候危機本身正逐漸削弱核能作為能源選項的可行性。」隨著危機惡化，海水溫度上升降低了反應爐的冷卻效率；極端氣候事件，如颱風、野火與因海洋暖化而暴增的水母群，也日益威脅核電廠的運作。更何況，在多颱風與地震的區域裡，災難的風險永遠都近在咫尺。最重要的是，核能產生的放射性廢料至今尚無國家能提供安全、長期的處置方案。

與此同時，台灣在擴展太陽能與離岸風電方面已取得顯著進展。貴國已經開始走在一條具韌性且以再生能源為核心的能源未來之路。若現在選擇回頭，不僅在科學與經濟上不智，更會動搖引領台灣至今的公民精神。世界正注視著台灣。你們曾經引領潮流，如今也能再次領航。

請堅持走下去。一個非核的台灣不僅是可能的，更是已經走在實現的路上。我們不應倒退，而是要一同向前。

（作者是首爾大學環境研究院院長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書