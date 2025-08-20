晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》俄羅斯方塊遊戲

2025/08/20 05:30

八月十五日阿拉斯加「雙普會」，顯性主題是烏俄戰爭，隱性主題則是地緣政治。（法新社檔案照）八月十五日阿拉斯加「雙普會」，顯性主題是烏俄戰爭，隱性主題則是地緣政治。（法新社檔案照）

八月十五日，川普、普廷會談於阿拉斯加，顯性主題是烏俄戰爭，隱性主題則是地緣政治。一般分析，普廷贏家，但川普不是輸家。因為，川普想的，表面上是烏俄戰場，深層的是「反尼克森主義」。猶記二○二一年三月，另有一場阿拉斯加會談，美方代表是布林肯、蘇利文，中方代表是楊潔篪、王毅。當時媒體報導的關鍵字，包括對撞、互嗆、公開斥責、互相攻擊。中方氣焰甚高：美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。世事多變，這次的阿拉斯加雙普會，以及後續的川普與澤倫斯基、歐洲領導人會談，習近平是局外人。

中、俄二戰期間與歐美民主國家同一陣線，對抗德、日、義等法西斯國家。不過，終戰不久，中國在蘇聯協助下，成為共產主義國家。一九八九，共黨政權垮台，蘇聯解體，一路走向法西斯國家。拜「尼克森主義」之賜，中共一黨專政，挺住蘇、東、波衝擊，在西方挹注下走資本主義道路，政左經右也轉變為披著共產主義羊毛衣的法西斯戰狼。繼而，中俄結為戰略夥伴，企圖改寫國際秩序，皆高調紀念對抗法西斯勝利八十週年，歷史反諷，莫此為甚。令人遺憾的是，世人多已淡忘這段歷史，從而被他們似是而非的敘事所迷惑。

合理安全關切，恢復帝國榮光，收回被佔領土等等，成為中俄對外侵略的理由（藉口），他們想要顛覆的，正是二戰結束至今的規則與秩序。進入第四年的烏俄戰爭，便是普廷此一執念的執行，一旦烏克蘭得手，下一步就是東歐。習近平也不遑多讓，東海、台海、南海、地緣要害、國際組織、戰略物資，等等，全部都畫在他腦海裏的未來地圖。烏俄戰爭，西方同仇敵愾之際，時任中國駐法大使的盧沙野提出「前蘇聯國家並無主權國地位」之論，引起一片撻伐。這匹戰狼的高談闊論，北京以「個人觀點」予以切割，但多數分析指向盧道出習近平的內心戲。

前事不忘，後事之師，三戰引信，務必拆除。與歷史格格不入者，眼前最熱衷紀念反法西斯的國家，反倒是現在進行式的法西斯國家！至於，被中俄視為提款機的德、日，早已脫胎換骨成為民主國家，為世界和平與繁榮貢獻良多。那些「前法西斯國家」的深切自省，避免重蹈歷史覆轍，彰顯了人類理性的偉大勝利。而那些「現法西斯國家」之自我感覺良好，且在國際上高舉「反法西斯」的旗幟，不斷情勒早已民主化的「前法西斯國家」知恥謝罪，卻對自己的禍國殃民一副理所當然。此情此景又在在說明，人類理性最後勝利之前，仍是一場里程未知的馬拉松。

阿拉斯加雙普會，普廷稱：若二○二二川普在任，烏俄戰爭不會爆發。如今，川普捲土重來，俄羅斯仍在入侵烏克蘭。川普稱：習近平曾承諾，在他任內不會對台動武，但中共機艦依舊對台耀武揚威。其中風險在於：相信戰爭販子的話，往往是和平最深的陷阱。三年多來，烏俄戰爭長期化，乃美、歐、俄的消耗戰，獲益者是中國。習近平佯裝中立、暗助普廷，所圖無非在此，陷入泥淖的普廷應該心裡有數。事已至此，普廷也樂得抓住川普機會，發揮北極熊永遠的智慧：一定要在敗陣裡求取勝果。習近平：中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係。普廷：俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變。普、習，感情會受何等影響，將來才知道。至少，普廷心裏有數，他在川普眼中的份量，來自必須壓制的中國，所以，可能得維持中國在變弱與不致弱到無需壓制之間。

一九五○年代，中蘇分裂的根源，導引歷史走向「尼克森主義」，分化中俄、聯中制蘇，最後結束冷戰，揭開全球化序幕。普廷、川普，相遇於歷史十字路口。在中俄夥伴關係無上限的背景下，二○二二普廷揮軍入侵烏克蘭。不同於二○一四占領克里米亞，這次的特別軍事行動發生於錯估的時機，地緣政治已經起了地殼變動，不久川普第二任又捲土重來。如今，美中俄三角，中俄太貼近，對美國不利，因此，川普致力於令中俄疏離，美俄接近。假使俄疏中近美，中國為了自己的利益，也必須正向調整與美關係，以免美俄聯手制中成局。普廷、習近平，各有各的內部挑戰。他們對川普的需要，也各自不同。目前看來，川普比較迫切的，不是獲得俄羅斯或中國，而是解構中俄緊密關係。但為此目的，川普拉攏普廷，可能觸動歐盟調整對中、對俄關係，美歐中俄關係的新樣態也只能走一步算一步。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書