社論》俄羅斯方塊遊戲

八月十五日，川普、普廷會談於阿拉斯加，顯性主題是烏俄戰爭，隱性主題則是地緣政治。一般分析，普廷贏家，但川普不是輸家。因為，川普想的，表面上是烏俄戰場，深層的是「反尼克森主義」。猶記二○二一年三月，另有一場阿拉斯加會談，美方代表是布林肯、蘇利文，中方代表是楊潔篪、王毅。當時媒體報導的關鍵字，包括對撞、互嗆、公開斥責、互相攻擊。中方氣焰甚高：美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。世事多變，這次的阿拉斯加雙普會，以及後續的川普與澤倫斯基、歐洲領導人會談，習近平是局外人。

中、俄二戰期間與歐美民主國家同一陣線，對抗德、日、義等法西斯國家。不過，終戰不久，中國在蘇聯協助下，成為共產主義國家。一九八九，共黨政權垮台，蘇聯解體，一路走向法西斯國家。拜「尼克森主義」之賜，中共一黨專政，挺住蘇、東、波衝擊，在西方挹注下走資本主義道路，政左經右也轉變為披著共產主義羊毛衣的法西斯戰狼。繼而，中俄結為戰略夥伴，企圖改寫國際秩序，皆高調紀念對抗法西斯勝利八十週年，歷史反諷，莫此為甚。令人遺憾的是，世人多已淡忘這段歷史，從而被他們似是而非的敘事所迷惑。

合理安全關切，恢復帝國榮光，收回被佔領土等等，成為中俄對外侵略的理由（藉口），他們想要顛覆的，正是二戰結束至今的規則與秩序。進入第四年的烏俄戰爭，便是普廷此一執念的執行，一旦烏克蘭得手，下一步就是東歐。習近平也不遑多讓，東海、台海、南海、地緣要害、國際組織、戰略物資，等等，全部都畫在他腦海裏的未來地圖。烏俄戰爭，西方同仇敵愾之際，時任中國駐法大使的盧沙野提出「前蘇聯國家並無主權國地位」之論，引起一片撻伐。這匹戰狼的高談闊論，北京以「個人觀點」予以切割，但多數分析指向盧道出習近平的內心戲。

前事不忘，後事之師，三戰引信，務必拆除。與歷史格格不入者，眼前最熱衷紀念反法西斯的國家，反倒是現在進行式的法西斯國家！至於，被中俄視為提款機的德、日，早已脫胎換骨成為民主國家，為世界和平與繁榮貢獻良多。那些「前法西斯國家」的深切自省，避免重蹈歷史覆轍，彰顯了人類理性的偉大勝利。而那些「現法西斯國家」之自我感覺良好，且在國際上高舉「反法西斯」的旗幟，不斷情勒早已民主化的「前法西斯國家」知恥謝罪，卻對自己的禍國殃民一副理所當然。此情此景又在在說明，人類理性最後勝利之前，仍是一場里程未知的馬拉松。

阿拉斯加雙普會，普廷稱：若二○二二川普在任，烏俄戰爭不會爆發。如今，川普捲土重來，俄羅斯仍在入侵烏克蘭。川普稱：習近平曾承諾，在他任內不會對台動武，但中共機艦依舊對台耀武揚威。其中風險在於：相信戰爭販子的話，往往是和平最深的陷阱。三年多來，烏俄戰爭長期化，乃美、歐、俄的消耗戰，獲益者是中國。習近平佯裝中立、暗助普廷，所圖無非在此，陷入泥淖的普廷應該心裡有數。事已至此，普廷也樂得抓住川普機會，發揮北極熊永遠的智慧：一定要在敗陣裡求取勝果。習近平：中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係。普廷：俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變。普、習，感情會受何等影響，將來才知道。至少，普廷心裏有數，他在川普眼中的份量，來自必須壓制的中國，所以，可能得維持中國在變弱與不致弱到無需壓制之間。

一九五○年代，中蘇分裂的根源，導引歷史走向「尼克森主義」，分化中俄、聯中制蘇，最後結束冷戰，揭開全球化序幕。普廷、川普，相遇於歷史十字路口。在中俄夥伴關係無上限的背景下，二○二二普廷揮軍入侵烏克蘭。不同於二○一四占領克里米亞，這次的特別軍事行動發生於錯估的時機，地緣政治已經起了地殼變動，不久川普第二任又捲土重來。如今，美中俄三角，中俄太貼近，對美國不利，因此，川普致力於令中俄疏離，美俄接近。假使俄疏中近美，中國為了自己的利益，也必須正向調整與美關係，以免美俄聯手制中成局。普廷、習近平，各有各的內部挑戰。他們對川普的需要，也各自不同。目前看來，川普比較迫切的，不是獲得俄羅斯或中國，而是解構中俄緊密關係。但為此目的，川普拉攏普廷，可能觸動歐盟調整對中、對俄關係，美歐中俄關係的新樣態也只能走一步算一步。

