社論》從台灣主體回顧終戰八十年

賴清德總統強調，當威權主義再次集結擴張，人們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。（資料照）

一九四五年八月十五日，日本宣布無條件投降，連同當年五月已告一段落的歐洲戰爭，第二次世界大戰結束。今年，各項「終戰八十年」相關活動陸續進行，紀念人類史上唯一使用核武器的最大規模戰爭。二戰期間，台灣是日本帝國的一部分，台灣人歷經盟軍轟炸而「走空襲」的苦難日子，也被動員參與太平洋戰爭。賴清德總統為此發文紀念，強調當威權主義再次集結擴張，人們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

二戰因日本、德國發動侵略戰爭而起，如今台灣面臨中國脅迫，來自台灣海峽對岸的侵略行動可能性大增，賴清德以總統身分，藉「終戰八十年」強調歷史教訓，提醒國人，誠屬為所當為。然而，台海兩岸的中國黨人，即國民黨與共產黨看來，卻是基於台灣獨立意識的史觀，嚴加反對。可笑的是，他們彼此也存有極大矛盾，不惜歪曲歷史而強辯相互指責。

請繼續往下閱讀...

回歸史實。中日戰爭期間仍在打游擊的共產黨，主要是藉抗戰之名，壯大自身勢力，而非全力投入對日作戰；「一分抗日、二分應付、七分發展」，是對中共在抗日戰爭期間策略的最貼切描繪。如今，在中日戰爭跑龍套角色的北京政府，竟然扮起主角，啟動「三個八十週年」活動，紀念抗戰勝利、聯合國成立與「台灣光復」，延續其一貫試圖改寫中日戰爭歷史的手法，曲解戰後國際政治安排，並妄稱台灣屬於中國。

有此心態，中國官方立場不問可知，除了近年強調的，宣稱共產黨在中日戰爭的「中流砥柱」作用，還指責「賴清德鼓吹民主對抗威權虛假敘事，兜售台獨分裂，其本質還是以武謀獨、倚外謀獨」。無獨有偶，國民黨現任和過去的頭頭隔海唱和。朱立倫質疑賴清德，不提抗戰歷史，如何帶領國家，團結台灣；馬英九對賴只提終戰而不提抗戰，「憤怒與失望」；洪秀柱認為，賴忘了抗戰勝利才有台灣「光復」，或係唯恐得罪日本。

然而，歷史應與人民及土地結合，台灣歷史當由台灣角度看待，要從台灣人民的際遇實際闡發，忠於史實。共產中國現今企圖襲奪在中日戰爭的主導地位，無視蔣介石領導國民政府抗日的史實，只是再次印證其不惜歪曲歷史以謀所圖的一貫伎倆。同樣地，國民黨人至今仍刻意強調抗日戰爭，故意遺忘八十年前台灣人民和土地所遭到的戰爭苦難，十足反映國共兩黨一個樣︰都對台灣史實視若無睹，只是一個不離其外來政黨本色，另一個屢以「民族大義」為其併吞圖謀張目。

回顧史實，國共兩黨現今的說詞就更為唐突可笑。以中共為例，毛澤東一九三○年代受訪及公開講話，一再表明支持台灣獨立；戰後一九四七年，二二八事件後一星期，其《解放日報》發表「支持台灣獨立」言論；毛澤東從延安的廣播講話也說：「完全支援台灣人民反對蔣介石和國民黨的鬥爭。我們贊成台灣獨立。」

國民黨同樣扭曲歷史，還自創說詞，自己臉上貼金。二戰之後，蔣介石承受盟軍最高統帥麥克阿瑟《一般命令第一號》，由陳儀代表接收台灣。一九四五年十月二十五日，陳儀在包括盟軍代表參加的受降儀式後逕自廣播宣稱，台灣及澎湖重入中國版圖。「光復」的來由如此這般，把軍事接管移花接木，國際法不成立，美國戰後至今官方長年的立場是「台灣地位未定」。

其後，陳儀主政的台灣，貪污腐敗盛行，軍政紀律敗壞，且實施統制經濟，限制民間經濟活動，把台灣米糖物資輸往中國，輸入惡性通貨膨脹，民不聊生。外來政權「接收」變「光復」，再轉為「劫收」，短短一年多後即釀成二二八事件，繼之以屠殺、濫捕、白色恐怖、舉世最久戒嚴維持專制統治。因而，「光復」實為戰後台灣人民另一苦難的開始。

尤有甚者，馬英九之流還曾以「光復三段論」自愚愚人，即指︰當年沒有抗戰勝利，就沒有台灣「光復」，也就沒有今天的民主繁榮。事實正好相反，由於「光復」，台灣人民自決權利橫遭剝奪，戰後不如東亞及太平洋諸島，經公民自決建立獨立國家；就因「光復」，台灣捲入國共內戰，如今飽受中國脅迫；也是「光復」，國家認同錯亂，台灣至今不是正常社會。更重要的，後經海內外台灣人齊力打拚抗爭，加上美國的壓力，自由人權繁榮才終於到來。

賴清德就任以來，先後在重要場合，站在這塊土地及人民立場，闡發台灣主體史觀。這次關於終戰的宣示，理直氣壯，言所當言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法