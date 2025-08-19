晴時多雲

自由廣場》參考川普成功經驗 加速常識治國

2025/08/19 05:30

◎ 林逸民

大罷免還有第二階段，但是見縫插針者，在野黨、媒體甚至執政黨的支持者開始找戰犯，最終竟把責任推給身兼黨主席的賴清德總統。

其實在台灣進行大罷免期間，川普正如火如荼推展川普關稅新秩序，台灣在此一全球新貿易秩序中如何自處，談判中如何應對川普，是比國內政治更嚴峻、更關鍵的任務，賴清德身為總統掌好國政的舵，以應對川普關稅為最優先，無可厚非。

內閣施政確有許多可批評之處，但賴總統數十年從政，總是擇善固執、尊重前任，上任後並未「改朝換代」，續用蔡英文總統時代的許多人才，延續民進黨執政，顯示尊重蔡總統，有心人卻藉此為挑起矛盾的工具，在最須團結時刻，加油添醋搞分化，把內閣執政的優點都歸諸前朝，而遭批評的都由賴總統承擔，既不公平更是自亂陣腳。

賴總統清廉奉法，面對在野黨胡亂立法、破壞憲政，賴仍選擇尊重憲法，未採取互相違憲對抗的手段。至於最初高呼民眾黨八席無用的柯建銘，人民原以為他袖底有乾坤，有在不同議題拉攏個別在野黨立委倒戈，誰知柯竟無能為力，只能喊大罷免。

反觀川普則展現另一種領導風格，不僅快速清理民主黨拜登政府官員，連自己第一屆所用的人才都大體替換，以期徹底貫徹川普的意志，做好做壞都由他負全責，而非如上一任期，妥協任用建制派人士卻來扯後腿，川普還得擔責。

川普對美國法規也常創意解釋，洛杉磯暴動，川普當機立斷投入國民兵、陸戰隊，很快平息暴亂，雖惹民主黨不斷作紙上攻防，但川普若對法規、憲政前例瞻前顧後，洛杉磯恐遭大破壞了。

如今有聲音要賴清德總統「硬起來」，其實從他主政台南時代堅決不與犯罪議長妥協的經歷，可知賴總統絕對不「軟」，如今忍辱負重，是希望讓台灣在面臨重大挑戰的時刻，黨內能有共識、朝野能有團結，中華民國的空殼固然無用，但在野黨支持者仍認同，因此協助維護其憲法運作。

忍讓若未見善意回應，甚至反遭見縫插針，加上在野黨還在帶頭毀憲，這時或許就該參考川普「以常識治國」，任用新的整體性團隊，不須顧及政治倫理。憲法有可能寫壞，法律可能胡亂立法，不須被它綁手綁腳，只須以常識為圭臬去做正確的事。如此一來，相信人民必能立即感受到賴總統的領導力，許多亂象也將迎刃而解。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

