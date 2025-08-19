自由廣場》一位母親對幽靈連署案的期待

◎ 女英

「法者，天下之程式也，萬事之儀表也。」——《韓非子》

四二五八份偽造的連署書，不只是紙張上的字跡虛假，它們每一張都在篡奪本應受尊重的每一個公民聲音。當偽造不只出自一人之手，而是由政黨內部動員、複寫、隱匿、統一口徑的「團體犯罪」，那麼它所毀壞的不只是法律秩序，而是台灣民主制度的根基與人民對政黨誠信的最後一絲期待。

作為一名女性、也是一位母親，我對孩子的期望從不僅止於考試分數，而是誠實、負責與尊重社會規則。當孩子們日復一日接受公民教育，學習民主程序的價值與尊嚴時，卻要目睹國會最大在野政黨的地方幹部集體偽造、滅證、串供甚至反誣，那麼教科書說的「自由、法治、公平」還剩下多少可信？

國民黨台中市黨部的「幽靈連署案」並非偶發，而是系統性違法。從一月中旬策動罷免案起，竟以黨員名冊為工具，由總幹事與書記長親手策劃，指揮黨部職員與志工仿寫連署人簽名。三十四名涉案人在偵查前多數否認，甚至刪除對話紀錄，直到偵查終結前才一致認罪。他們的辯說是中央黨部下達反制罷免指令，因時間緊迫才「自作聰明」。但中央指令豈能凌駕法律？只為政治目的，政黨就可擅自偽造黨員簽署罷免嗎？

這儼然是一場「政黨集體倫理崩潰實驗」，試圖驗證台灣社會的容忍底線有多低。我們不能接受，這些違法者用「沒有違背黨員意願」的話術來卸責。

起訴書記載著「本案對民主制度之破壞程度，不容小覷。」司法若對此案輕縱，將讓人民對法律喪失信心，更令人憂心的是，當三十四人供詞如出一轍，這是否已涉串供與集體滅證？是否存在更高層的授意？這些須由法院與檢方更深入查明，真相不能止步於「認罪換緩刑」的寬囿，因為政黨連「提議罷免」如此神聖的民主權利，都敢讓它淪為造假的工具，那麼台灣的民主就不再安全。

身為社會的一分子，我們要向法院呼籲，這不只是幾個幹部違法，而是一個政黨體系對公民信任的背叛。期待司法用正義的尺度，釐清法律與權慾的分際，讓那些藉政治操作以踐踏民主者，負起真實的責任。

民主的根，不該掩埋在謊言與簽名的土壤裡。

（作者是軍眷）

