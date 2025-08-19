晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》一位母親對幽靈連署案的期待

2025/08/19 05:30

◎ 女英

「法者，天下之程式也，萬事之儀表也。」——《韓非子》

四二五八份偽造的連署書，不只是紙張上的字跡虛假，它們每一張都在篡奪本應受尊重的每一個公民聲音。當偽造不只出自一人之手，而是由政黨內部動員、複寫、隱匿、統一口徑的「團體犯罪」，那麼它所毀壞的不只是法律秩序，而是台灣民主制度的根基與人民對政黨誠信的最後一絲期待。

作為一名女性、也是一位母親，我對孩子的期望從不僅止於考試分數，而是誠實、負責與尊重社會規則。當孩子們日復一日接受公民教育，學習民主程序的價值與尊嚴時，卻要目睹國會最大在野政黨的地方幹部集體偽造、滅證、串供甚至反誣，那麼教科書說的「自由、法治、公平」還剩下多少可信？

國民黨台中市黨部的「幽靈連署案」並非偶發，而是系統性違法。從一月中旬策動罷免案起，竟以黨員名冊為工具，由總幹事與書記長親手策劃，指揮黨部職員與志工仿寫連署人簽名。三十四名涉案人在偵查前多數否認，甚至刪除對話紀錄，直到偵查終結前才一致認罪。他們的辯說是中央黨部下達反制罷免指令，因時間緊迫才「自作聰明」。但中央指令豈能凌駕法律？只為政治目的，政黨就可擅自偽造黨員簽署罷免嗎？

這儼然是一場「政黨集體倫理崩潰實驗」，試圖驗證台灣社會的容忍底線有多低。我們不能接受，這些違法者用「沒有違背黨員意願」的話術來卸責。

起訴書記載著「本案對民主制度之破壞程度，不容小覷。」司法若對此案輕縱，將讓人民對法律喪失信心，更令人憂心的是，當三十四人供詞如出一轍，這是否已涉串供與集體滅證？是否存在更高層的授意？這些須由法院與檢方更深入查明，真相不能止步於「認罪換緩刑」的寬囿，因為政黨連「提議罷免」如此神聖的民主權利，都敢讓它淪為造假的工具，那麼台灣的民主就不再安全。

身為社會的一分子，我們要向法院呼籲，這不只是幾個幹部違法，而是一個政黨體系對公民信任的背叛。期待司法用正義的尺度，釐清法律與權慾的分際，讓那些藉政治操作以踐踏民主者，負起真實的責任。

民主的根，不該掩埋在謊言與簽名的土壤裡。

（作者是軍眷）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書