自由廣場》照藍白邏輯 核一核二應重啟

2025/08/19 05:30

◎ 黃培泉

藍白立委及部份工商人士，宣導為了便宜電價及安全能源必須重啓核三，因而舉辦全國公投想藉民意改變能源政策.假如核電真如所說的省錢又安全，則此次公投題目就應改成「是否贊成重啓核一核二核三」，核電既然安全又便宜，那就應該全部重啓，尤其北部是用電大戶，重啓核一核二豈不更貼近市埸節省耗能，這才是最科學決定。以後也不用環評了，就用多數暴力公投決定垃圾埸位置，但這豈是我們所要的民主？

台電最近年因俄烏及中東戰爭導致天然氣及石油爆漲成本大增，政府基於穩定物價而對民生電價凍漲，可知虧損與廢核與否根本無關。中韓日均有核電，但電價都比台灣高，亦可知立論完全錯誤。核電加上核廢料處理費預估四千多億，絕對比光電風電更貴。全球只有芬籣自二○二四年開始試運行永久存放在四五○公尺地底深處。台灣地狹人稠到處是斷層，屬於地震頻繁國家，在可預見未來根本找不到最終處置場。

另有說天然氣安全存量一星期，若被封鎖太危險，而核電不怕封鎖，這是以管窺天，未來天然氣大部份從阿拉斯加進口台灣，誰敢封鎖就是跟美國為敵，第七艦隊不容此事發生。若發生嚴重衝突，核電廠目標更容易遭飛彈攻擊，大型核電廠絕非台灣首選。

目前正在研究小型模組化（核融合）反應爐（SMR），只要有成功商業運轉案例，我們可在各工業區資料中心縣市引進，而非重啓超過四十年的老舊核電廠，萬一遭逢九二一等級大地震，台灣將陷萬劫不復。先進如美日俄都發生過核災，台灣地窄人稠，經不起萬一。

（作者是美商趨網印太總經理）

