自由廣場》全球核電廠 核三地質環境最差

台電公司依美國「地震危害分析資深委員會」所訂定的SSHAC Level 3程序，進行核三廠地震危害評估，其「地動加速度值(PGA)」高達1.384g，遠超過原設計基準地震值0.4g甚多。甚至高於美國Diablo Canyon核電廠的0.85g、Palisades核電廠的0.488g，且比歐洲核電廠的PGA值都高出甚多！在台灣有些被認定為非活動斷層，但在日本依新基準可能會被認定為活斷層；依日本新基準，核三廠根本不可能通過延役審查！

美國大部分核電廠位在低地震帶，但Diablo Canyon，San Onofre 及Humboldt Bay等三座則靠近斷層；依世界核能協會二○二一年的資料Diablo Canyon 以735gal進行設計，1g等於980Gal，則其設計基準地震值為0.75g。San Onofre以0.670g進行設計，目前除役中；Humboldt Bay在二○二一年已完成除役。

據美國核管會資料，Diablo Canyon亦依SSHAC Level 3程序，進行地震危害評估；另，依核安會一一三年的委託研究計畫「核電廠機率式地震風險評估安全管制技術研究」，報告第一○三頁載明其PGA值為0.85g。美國Palisades核電廠「預計將是美國第一座除役後又恢復運作的核電廠」，但其新的PGA只有0.488g，且比台灣核一廠的0.698g還低很多！

經濟合作發展組織轄下的核能署(OECD NEA)，於二○一九年五月出版一份有關「不同地震活動量地區核電廠機率地震危險分析比較」報告列出多國核電廠核發執照時的PGA值:瑞士為0.4~0.5g，比利時最大值為0.17g，芬蘭0.1~0.2g，瑞典0.11g，法國0.1~0.2g，德國0.05~0.21g，英國0.14~0.25g，西班牙0.1~0.2g，韓國0.2~~0.3g。

福島核災後，日本於二○一三年實施「實用發電用反應爐新管制基準」，並追溯適用於所有核電廠，有關耐地震部分係審查核電廠能否重啟的重點之一。新管制基準規定，核子反應器等重要設施不可建於有活動斷層出露之地盤上；且將活動斷層之定義由原先發生距今十二〜十三萬年內，增加新規定，在無法確定時，則追溯擴大調查至四十萬年內的地質紀錄，評估其活動性。去年八月敦賀核電廠二號機，因無法排除反應爐正下方存在活斷層，就未獲原子力規制委員會同意重啟。

核三廠址的地質環境，可說是全球現有核電廠中最差的。請問童子賢董事長如何來解讀以上數據?不擔心核三延役後遇強震釀核災，輻射汙染南科的全體廠商嗎？

（作者是拆核四促進會總幹事）

