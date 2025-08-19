自由廣場》﹙北社評論﹚司法不容滲透 中國律師案的國安警訊

◎ 戴家旭

司法是民主國家最核心的防線，任何外國勢力的介入，都可能動搖國家根本。近日中國律師企圖在台灣法院出庭的事件，引發社會震驚。表面上，這似乎只是單一案例，但實際上卻是一種精心設計的統戰手法：若放任中國律師跨境執業，等同默許中國司法權在台灣生效，這不僅削弱我國的主權地位，更可能在國際法上製造「一中」的既成印象。

這並非單一案例，而是長期認知戰的延續。黨國教育灌輸「反攻大陸」「兩岸一家」等口號，使社會潛移默化接受「一中」框架。稱中國為「大陸」、稱中共軍隊為「共軍」、稱台灣與中國為「兩岸」，這些語言看似中性，實則模糊敵我界線，進而合理化統戰滲透。語言，就是最隱晦卻長效的統戰工具。

歷史的教訓更值得警惕。一九四五年日本戰敗後，許多台灣人以為「回到國家懷抱」，結果迎來二二八大屠殺與長達數十年的白色恐怖。輕信中國的承諾，最後往往是血淚收場。今日，中國不再以軍事進犯為唯一手段，而是透過司法混淆與制度滲透來削弱台灣的主權，這種模式與過去殖民壓迫並無不同，只是換上了更隱晦、更具迷惑性的外衣。

若社會輕忽其危險，將不只影響內部司法體制，更會誤導國際社會。外資與跨國企業若被中國的宣傳操弄，誤以為「中國律師在台灣出庭理所當然」，將直接動搖台灣在國際上的司法形象。司法不是單純的國內事務，它是國際信任與經濟合作的基石。一旦司法獨立受到質疑，台灣在國際貿易、外交談判與國際組織中的地位，都會受到嚴重衝擊。

更重要的是，司法一旦被滲透，國家安全將面臨長遠危機。中國可藉此蒐集台灣案件資訊，進一步影響法律判決，甚至製造社會矛盾。這不只是法律問題，而是攸關情報、國防與民主防線的國安議題。正因如此，社會必須正視：司法是國安最後的堡壘，任何一絲縫隙都可能成為全面滲透的缺口。

我們必須清楚劃下紅線：中國律師不得在台灣執業，司法獨立不容退讓。這不僅是法律的堅持，更是全民的共識。唯有全民共同認清統戰手法，拒絕語言與制度的模糊陷阱，才能守住臺灣的法治與主權。守護司法，就是守護國安；守住國安，才能守住台灣的未來。

（作者是北社理事兼法政財經組召集人、律師）

