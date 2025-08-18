社論》中日戰爭的跑龍套角色

今年是二次世界大戰終結80週年，中共9月3日將在北京舉辦「抗戰勝利80週年」大閱兵。圖為中國武警於閱兵彩排前，在北京王府井大街站崗。（路透）

今年是二次世界大戰終結八十週年，全球各地紛紛舉辦紀念活動，中共更是不落人後，九月三日將在北京舉辦「抗戰勝利八十週年」大閱兵，除了宣揚國威，並廣邀台灣退休黨政軍高層、與抗日相關的老兵、遺族及港澳人士出席相關紀念活動與座談會，以搶奪抗日神主牌強化中共政權的正統性。我國對於這種統戰伎倆態度強硬，禁止曾任國防、外交、中國事務或與國安相關機關的政務副首長以上人員或少將以上人員，不得參與中共「九三閱兵」，如有違反者，將依兩岸條例，罰鍰、停止或剝奪退休俸。

中日戰爭結束八十週年，每逢十週年都是中共擴大紀念活動的重要時間點，而中共今年的對台統戰有三大重點︰圍繞在抗戰勝利、聯合國成立、「台灣光復」等三個「八十週年」，意圖凸顯其一再對外宣稱台灣是中國一部分，並爭奪抗日戰爭的歷史詮釋權。可悲的是，中共雖一再宣揚主導對日抗戰勝利，然而，中共在中日戰爭期間雖然擁有武力，但仍不足以擔綱任何重大戰役，而且國共之間的內鬥不止，抗日戰力形同嚴重抵銷。更重要的是，毛澤東在一九三七年中共洛川會議上，確立「一分抗日、二分應付、七分發展」原則，核心要義是藉游擊戰發展實力，避開正面作戰。尤其，在中日戰爭期間，中華人民共和國「國父」毛澤東一直是唾棄愛國主義，務實發展自身實力的現實主義者。他曾在黨內會議警告︰「不要為愛國主義所迷惑，不要到前線去充當抗日英雄」，因此在整部抗日史，中共頂多是跑龍套的角色，甚至只是在戲棚下當個「情緒充值」的看戲觀眾。更不堪的是，中共非但沒有在中日戰爭有所貢獻，更趁機休養生息並且坐大，軍力從抗戰開始的五萬兵力到抗戰結束時的一百二十萬，因而才有實力在日本投降後立即發動內戰，並在蘇聯的力挺下，將蔣介石政權逐出中國，推翻中華民國，建立中華人民共和國。

換言之，中共並無資格搶奪抗日戰爭的話語權，因為它不但在中日戰爭期間未有重大犧牲奉獻，更趁國民黨與日本激戰消耗時坐大，成為抗戰的受益人，這方面包括毛澤東在內的中共領導人心知肚明。因而，與毛澤東親近的醫生、秘書的回憶錄均指出，日本前首相田中角榮訪中時要向中國道歉，毛澤東對他說了大白話，指稱不但不需要向中國道歉，中共還要感謝日本皇軍侵略中國。這些在中共扭曲歷史下的稗官野史，才是抗戰的歷史真相。然而，中共卻一直竄改歷史，宣稱自己主導抗日戰爭，並且強化仇日宣傳，以痛恨日本人作為中國人認同的精神象徵，凡是不仇視日本者皆是數典忘祖的漢奸。這一套中共史觀，不僅是中共的歷史教育不可挑戰的唯一真理，更是批判斥責台灣民進黨政府的標籤。別的國家紀念終戰八十年是秉承一種莫忘歷史苦難，切勿因少數獨裁者的煽惑而重蹈覆轍的精神，但在中國卻是刻意激發對日本人﹙不分戰爭時的日本人或與戰爭完全沒有關聯的現代日本人﹚的仇恨與報復，全然妖魔化日本的宣傳伎倆。在此醜陋動機下，《南京照相館》等所謂揭露日軍屠殺中國人罪行的抗日神劇應劫而生，讓全中國人籠罩在痛恨日本人的悲憤情緒中，有些小孩的觀後感甚至要消滅日本人，在此人格扭曲下，中國一再發生日本僑民受到攻擊、甚而喪命的事件，並不令人感到意外。

荒謬的是，在台灣早已揚棄蔣介石時期刻意操作的反日情結，新一代台灣人對日本的時尚、文創與歷史文化、自然景觀均具有強烈好感，台日友好的濃厚氛圍下，藍營卻完全接受中共的反日史觀，依然不斷對民進黨政府「耳提面命」，強調對日抗戰精神不可忘記，強烈批判賴清德總統的二戰終戰感言未有隻字片語提及對日抗戰。事實上，日本與兩蔣政權都曾統治過台灣，日本是外來政權，而兩蔣則宣稱兩岸都是中國人，但比較歷史功過，日本人對待台灣人未必比中國人對台灣人更殘暴，就像日本人在中日戰爭期間殺害了數百萬中國人，但與中共、毛澤東迫害數千萬中國人，誰比較罪大惡極，恐怕仍待後代史家給出一個公允的結論。

在歷史長河中，八十週年並不久遠，但在現實世界中，它已是兩三代人的更迭。如今參與中日戰爭者，無論日本人或中國人幾乎都不存在於現實世界。此時若要討論事件的是非，恐怕不是穿越歷史，回到過去，與已不在人世的敵人拚搏生死，而是誠心面對歷史，找出造成殺戮與苦難的癥結，才是面對中日戰爭悲劇的正確方法。事實上，若有一個政權不活在當下，卻刻意強調歷史仇恨，甚至藉此名目舉辦「大閱兵」，對台灣及週邊國家武力恫嚇，展示爭奪霸權的窮兵黷武野心，這樣的私心絕對無法獲得台灣人的認同。因此，中共的九三大閱兵，在人類文明層次上找不到任何正面意義，身為文攻武嚇受害人的台灣當然要嚴禁那些違背台灣主流民意、認賊作父，並且扭曲歷史的退休黨政軍高層為中共參與背書。

