自由廣場》棒球隊出外比賽 教練不宜兼任駕駛

2025/08/18 05:30

◎ 陳劍賢

嘉義縣兩所國中棒球隊近期出外比賽時，在國道三號接連發生車禍，先是忠和國中七月十日到台東參加紅葉盃比賽，經台南白河路段，車輛翻覆八人受傷，民和國中在八月十六日到高雄棒球場移地訓練，教練駕駛廂型車載七位同學返校，經台南官田路段不慎追撞，車頭嚴重變形，八人受傷嚴重，兩校棒球隊都在國三車禍，共十六人輕重傷，學校棒球隊跨縣參加棒球比賽，衍生的交通問題，不能等閒視之。

台東縣體育發展基金會成立廿一年來，皆在暑假辦理紅葉盃全國棒球錦標賽，含括少棒、青少棒、青棒。筆者發現各縣市參賽球隊，皆由總教練或教練駕駛廂型車載選手參加，不見遊覽車接送，好奇請教幾位總教練，為何不請專車接送？彼稱學校經費有限，未編列交通費，只好自己充當司機，節省經費。

棒球教練平日除指導選手棒球技巧，在正式比賽更要擬定戰略計畫，場邊指揮調度選手，因此比賽期間總教練及教練不宜再分心擔任行程駕駛工作，應配有專業司機，最好是搭遊覽車專車前往。

教育部主辦的棒球聯賽，從縣市地方聯賽至全國性總決賽，教育部皆有補助交通費，因此少聞有關交通事故問題，筆者誠摯建議教育部比照棒球聯賽，補助教育部核定辦理的全國棒球比賽，不必讓總教練及教練兼司機載選手參加比賽，保障選手教練行車的安全。

棒球是我國體育發展的重點，猶記得去年世界十二強賽，我國棒球隊奪冠振奮人心。尤其是基層教練及選手，更是奠定棒球發展的基礎，誠摯建請教育部比照棒球聯賽，補助參加教部核定的棒球比賽相關交通費，讓基層選手們快樂比賽，平安順利返家。

（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所兼任助理教授）

