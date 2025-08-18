晴時多雲

自由廣場》（胡，怎麼說）兩國輪替？ 台灣將遭永劫沉淪！

2025/08/18 05:30

◎ 胡文輝

藍掌權，綠執政；藍發錢，綠負責…。荒謬憲政體制下，台灣正被極惡政黨及邪惡政客粗暴推入永劫沉淪！

藍白藉普發一萬元打敗大罷免後，一個更大錢坑已挖好︱反年金改革，還有更多大錢坑、禍台法案等著呑噬台灣。行政院認編普發一萬元預算，一瀉千里，權力板塊往惡大移動，民進黨名為執政黨，但決策權力在藍白手中；國民黨灑幣，但民進黨政府負責；藍白卸責像放屁排泄一樣習慣（好臭），綠負責擦屁股，忍臭工夫更精進了。

藍白擋住七二六大罷免，食髓知味，接著要推翻為實踐世代正義、耗盡多少人心血才完成的軍公教年金改革，八二三的七區罷免案及核三重啟公投後，藍白軍將逆反年金改革，還要補發八年來年改減肥的退休所得。粗估每年退撫基金支出將增加六百億元以上，補發部分粗估一次約要三千億以上。

一般勞工階級，你若因藍白宣傳的一萬元而投「不同意」罷免藍委，你可知道因大罷免失敗，藍白仍佔立院多數，推翻掉年金改革，平平都是退休，原來就領你好幾倍的退休軍公教，每月再加一萬元（高階更多），補發近百萬元，你只領一萬就沒了。你的一票造成社會更不公、也增加你的相對剝奪感。

年金改革若遭推翻，退撫基金很快被老的領光破產，國庫遭錢坑陶空，年青一代退休時將無錢可領，世代不義、社會不公將嚴重衝擊台灣。大砍國防國安預算，給退休軍公教爽領，將是藍白反年改策略，共、國、眾一家親，赤、藍、白同一國，分光、用光、花光台灣，弱化虛無化中華民國，本就是中國吞併台灣的圖謀。

最大的危機是當今荒謬的憲政體制，給極惡政黨及邪惡政客竊國可趁之機！若是總統制，但台灣總統無權主動解散立院重選、也沒有國會三分之二才能推翻的否決權；若是「雙首長制」，由立院多數黨或聯盟組閣，但是，藍白親中舔共，內閣將充斥中共欽點人馬。綠總統、紅閣揆，台灣總統、中國閣揆，雙首長分兩國如何「共治」？

本是民主之常的政黨輪替，但在台灣政治現實，一邊中國黨、一邊台灣黨，如何「兩國輪替」？台灣黨若選輸，會依民主軌道交出政權，但是中國黨背後是一黨專政的中共政權，輪替過去就不能回頭，選輸不認輸，利用立院多數以極惡手段保證未來它們「包贏」，把台灣搞的比香港更糟糕…。

七二六不堪回首，八二三投票，請思考為台灣保留一點元氣！加多一點點就好！

（作者為資深媒體人）

