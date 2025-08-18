自由廣場》口出「混蛋」的「混帳」質詢 當國會廟堂變廟口

◎ 吳芥之

立法院國防外交委員會本應聚焦國家安全、外交戰略與國際情勢，藍委卻上演離譜戲碼，把地方陸域風電爭議，硬扯到國防外交的質詢場合。這種場景，若不是在立法院，還以為是在廟口看民代鬥嘴。

這場會議原訂討論「台美關稅與國際局勢變化、俄烏戰事與以哈衝突的外交援助」，官員也是因此議題而來。然而，立委卻在質詢時突轉向，炮轟經長郭智輝，把地方陸域風電的爭議拿來當作政治表演的道具。這種質詢邏輯，讓人不敢恭維。

質詢不是情緒宣洩，更不是舞台劇。立委不僅拍桌、滿臉通紅，還出口「混蛋」罵官員，彷彿鏡頭前的激情演出可換取版面。然而，立法院不是脫口秀現場，更不是八點檔，立委是監督政策、釐清事實，而不是比誰的聲音大、情緒滿點。

國防外交委員會去質詢地方風力發電，與其說是關心民生，不如說是搞混了議事這本帳。每個委員會都有分工，如果每個立委都想到什麼罵什麼，那乾脆廢除所有委員會，全部混成一鍋炒好了，反正也不必分專業。

更無言的是，該立委所指控的風電案，不僅還在地方溝通階段，且與郭部長早期創辦的公司並無直接利益關係。這種拿半調子資料、編故事打假球的行徑，誤導輿論，更浪費國會資源。政治從業人員若連議題的屬性都搞不清，只會「我罵故我在」，素質堪憂。

民代若有心替民眾爭取權益，應用數據與事實說話，而不是靠情緒與音量取勝。動輒臉紅脖子粗地上演廟口戲碼，選民雖然看得熱鬧，卻對地方建設、民眾福祉沒有絲毫幫助。

立法院是國家的政策討論殿堂，不是情緒表演場，若立委繼續搞錯棚、亂飆罵，只會讓民眾看清一件事：真正被破壞的，不是地方環境，而是國會的專業與尊嚴。

（作者為資深媒體人、企管博士）

