自由廣場》中國「社保亂象」揭露的專制本質

中國近日因「社保新規」引發社會震動。中國最高人民法院近期發布司法解釋，明定任何員工「自願放棄繳納社保」的協議一律無效，九月起正式施行。看似新政，實為舊制度的強制回歸—社保繳納義務雖早已存在，只是長年未被嚴格執行。如今強硬表態瞬間引爆社會焦慮：

勞工擔心薪資縮水，中小企業恐慌成本暴增。

這同時曝露中國社保的三層問題：

首先是法律與現實的嚴重脫節。官方多年默許企業透過陰陽合同規避繳費，如今突然嚴打，將制度成本一次性轉嫁給基層，凸顯治理能力不足。其次是保障與負擔的失衡。對勞工而言，高額社保費壓縮實領薪資，卻難獲未來保障信心；對企業而言，社保負擔成為壓垮中小企業的最後稻草。制度既未真正保障勞工，也未促進經濟發展，反而成為雙輸零和遊戲。最後是信任機制全面崩塌。在政府財務不透明、社保基金黑箱運作下，民眾普遍懷疑繳費未來能否返還，將社保視為制度性財富掠奪。

社保亂象暴露中國專制體制本質：

政策黑箱制定、執行不透明、監督虛設。當「安全網」淪為「壓迫網」，政權合法性基礎已根本動搖。連最基本社會保障都靠恐嚇維持的政權，還能在複雜治理中有何作為？

對台灣而言，這場風波凸顯兩岸的制度差距，已經不僅僅是經濟發展模式的不同，更是價值觀念和治理哲學的根本對立：一邊是民主參與、透明監督、可問責的治理模式；一邊是黑箱決策、強制執行、不容質疑的專制統治。

台灣人民必須警醒：民主參與問責與專制恐懼統治之間，沒有中間地帶。對岸人民正承受的痛苦，就是我們必須避免的未來。

（作者從事國外業務）

