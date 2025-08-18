晴時多雲

自由廣場》中共滲透律師業：我司法主權的隱形戰線

2025/08/18 05:30

◎ 衛重華

中共對外滲透的管道眾多，律師業是一個外界常忽視卻極具戰略價值的領域。因為律師能直接介入司法程序、接觸商業與個人敏感資訊，還能在法律論述層面影響輿論與制度認同。近期在台中地院出現的案例，即中國籍律師試圖以「法律又沒禁止」為由擔任訴訟代理人，正好暴露了中共可能利用制度灰色地帶測試台灣司法防線的風險。

依台灣現行律師法，凡在境內執行律師業務，必須具備台灣律師資格；外國律師須經主管機關許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國律師在我國法制下既不是台灣律師，也不被視為法律承認的外國律師，因此沒有出庭代理權。然而，中共過往在香港、澳洲、加拿大等地，已多次透過掛名顧問、企業代表或合夥律師等方式，實質參與法律案件，以達到情報蒐集、影響判決甚至塑造政治論述的目的。在香港，律師會的專業自主與政治中立在北京的滲透下迅速弱化；在澳洲與加拿大，執法部門也曾警告部分中國律師事務所與中共統戰、情報單位存在隱密合作。

此類滲透的戰略價值在於三方面：第一，直接接觸跨境投資、技術轉讓與資產結構等敏感商業資料；第二，影響涉華案件的法律策略與輿論走向，包裝政治立場為法律觀點；第三，透過在當地司法程序的現身，間接挑戰並削弱該國法律體系的獨立性。若台灣允許中國律師代理訴訟，將被中共利用為「兩岸法律互通」的政治宣傳，實質否定我國司法主權。

因此，防範中共滲透律師業，不僅是專業資格管理問題，更是國安與制度防衛課題。關鍵在於嚴格執行律師資格與許可制度，對港澳中籍律師明確設限，避免「未明文禁止即默許」的漏洞；加強法院對代理資格的審查與即時裁定能力；並將律師業納入反滲透法與國安情報防護的優先範圍。唯有守住這道專業與制度的雙重防線，才能避免中共藉司法程序滲透我國法律體系，侵蝕司法公信與國家安全。

（作者為軍人）

