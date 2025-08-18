自由廣場》在地心聲 「核三延役」屏東人不同意！

◎ 葉昱呈

「核三延役」公投將在廿三日舉行，民團於七月底至恆春訪問卅二名當地居民，除了一人沒意見，計有卅名表示不同意延役；僅有一名因核三廠是其工作收入來源而支持延役。

不同意延役的居民大多表示「補貼沒多少」、「安全比較重要」，及「不想核電廠在自己家門口」，而實際在核三廠工作的恆春居民也只有一百多人。在地居民對於補償金額也感到無感，除了每月約一五○元電費補助，並不清楚補償金的發放金額、時間等資訊，且均表示「不願以生命安全來換補貼」。

核三廠係於一九七八年建廠，並於一九八四年開始運轉，而台灣是於一九八七年解嚴，換言之，核三選址設廠時是在國民黨實施戒嚴時期，並未徵詢在地居民同意，更遑論在戒嚴令限制人民言論自由之情狀下，能有機會表達不同的意見及立場。

核三廠址距離恆春活動斷層僅約六○○公尺，遠低於美國核能管制委員會頒布之《核能電廠地震與地質選址準則》所規範「核能電廠之廠址半徑八公里內不可有活動斷層」規定，且核三廠緊急應變計畫主要疏散的唯一道路為台一線，一旦災害導致台一線道路受損無法通行，在地居民與觀光客即無逃生之路，其後果實不堪設想，核三延役，是置屏東人的安危於不顧，屏東人堅決反對！

（作者為公務員、屏東人）

